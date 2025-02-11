Путин поставил своим подчиненным дедлайн до 9 мая: эксперт рассказал, чего хочет диктатор

Кремлевский правитель Владимир Путин поручил генерал-полковнику Александру Лапину вывести вооруженные силы Украины из Курской области (РФ) до 9 мая. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что в случае невыполнения этой задачи Лапину может грозить серьезное наказание, поскольку для кремлевского лидера указанный дедлайн, связанный с важной датой, чрезвычайно значим.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

"Российское руководство ставит четкие сроки для своих военных подчиненных, и все эти сроки обязательно должны совпасть с датой 9 мая. Главная задача Лапина — полностью восстановить контроль Москвы над Курской областью до этого времени. Если он не сможет этого сделать, его могут обвинить в коррупции и злоупотреблениях в армии, что будет иметь серьезные последствия".

По его убеждению, Путин теряет терпение из-за ситуации в Курской области. Ожидается, что в торжествах на Красной площади в Москве, традиционно проводимых на 9 мая, будет присутствовать ряд иностранных гостей, в том числе глава КНР Си Цзиньпин. Кремлевский лидер хочет избежать ситуации, когда на территории РФ будет оставаться не подконтрольная Кремлю область, ведь это может иметь негативные последствия для его имиджа.

Аналитик предполагает, что Путин, произнося праздничную речь 9 мая, вспомнит об "освобождении" Курской области и поблагодарит своих союзников, в частности лидера Северной Кореи Ким Чен Ину. Однако, как отмечает Коваленко, Путин, скорее всего, не будет участвовать в каких-либо мирных переговорах, пока не решится вопрос с Курской областью, ведь она является уязвимым местом в переговорах.

К тому же аналитик утверждает, что Кремль рассчитывает на помощь Северной Кореи, в частности, на прибытие второй партии солдат, для решения "курской проблемы". Ожидается, что активизация боевых действий в Курской области может начаться уже в середине марта, если Северная Корея выполнит свои обязательства.

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