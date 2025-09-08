Путин поставил себе три цели: украинцев предупредили о страшном сценарии уже в скором времени

Российская армия продолжает интенсивные атаки по Украине, пытаясь подорвать моральный дух населения и заставить его оказывать давление на власть с требованием уступок Кремля. Такое мнение в эфире 24 канала высказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, перед зимой Россия определила три основных целей своих атак. Речь идет о железнодорожных станциях, путях поставки боеприпасов и оружия, особенно в районах активных боевых действий, а также энергетических объектах.

Маломуж отметил, что россияне пытаются подражать тактике украинских военных и быстро осваивают новые методы ведения войны.

"Они пытаются перекрыть огнем или захватить все логистические пути украинской армии, что, по словам генерала, станет очевидным уже в ближайшие две-три недели", — отметил он.

По его оценкам, удары по энергетическим объектам являются важной частью стратегии России перед зимой, поскольку они стремятся лишить Украину необходимых ресурсов.

"Это может оказать существенное влияние на жизнедеятельность населения и военные операции", — добавил Маломуж.

Генерал подчеркнул, что Украине важно наносить удары по логистике врага в глубоком тылу, в частности по железнодорожным станциям, нефтеперерабатывающим предприятиям и российским аэродромам.

"Это критично для снижения ударных возможностей России и уменьшения давления на мирное население и фронт", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", ночью 8 сентября Россия снова нанесла удар по Киевской области с помощью беспилотников, повлекшие взрывы, которые слышали местные жители. Как сообщает 24 Канал, со ссылкой на "Новости.Live", под массированной атакой оказалась Трипольская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). В то же время, в нескольких населенных пунктах, находящихся поблизости, а также в отдельных районах Киева, наблюдались перебои с электроснабжением.