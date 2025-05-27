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Путин поставил ряд требований своей армии: среди них и вопрос «СВО»

Кроме того, Путин поручил армии готовиться к войне с НАТО

сегодня, 18:29
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Ткачик Олеся

На расширенной коллегии минобороны России в декабре 2024 Кремль четко обозначил свою стратегию. В частности, российские оккупанты заявили о перехвате инициативы в украинских Силах обороны, а главной целью на 2025 год определили наращивание усилий и достижение полного выполнения целей так называемой "специальной военной операции". Об этом сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Путин поставил ряд требований своей армии: среди них и вопрос «СВО»

Владимир Путин

По его словам, в Кремле не рассматривается ни один другой вариант, кроме продолжения полномасштабной агрессии против Украины.

Единственным вопросом, в котором разошлись взгляды кремлевского диктатора Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова, стало финансирование армии. Министр, например, настаивал на увеличении военного бюджета, но Путин не поддержал его предложение. Этот момент, отмечает Лакийчук, стоит внимания – глава Кремля фактически признал существование серьезных проблем в системе.

На том же декабрьском совещании Путин очертил десять основных задач для своих вооруженных сил. Семь из них касались преимущественно технических аспектов, в частности расширения противовоздушной обороны. Однако были и ключевые, свидетельствующие о долгосрочных амбициях Кремля.

Первая задача, говорит Лакийчук, довести до конца так называемую "СВО". Второе – готовиться к неизбежному столкновению с НАТО в среднесрочной перспективе – в течение следующих десяти лет.

Хотя Путин не заявляет о нападении на Альянс сразу после завершения войны против Украины, он фактически определяет стратегический горизонт для подготовки к возможной большой войне с Западом.

В США, по словам эксперта, крайне обеспокоены подобными сигналами. Там надеются, что это только устрашение, а не реальный план действий. В то же время спрогнозировать, где заканчивается риторика Путина и начинается действительное намерение, очень сложно, подытожил Лакийчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какую задачу Путин поставил своей армии на лето.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vbWSS3kWlfU
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