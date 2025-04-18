Путин поставил на карту все: когда придет критический момент в войне

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Ткачик Олеся
С большой долей вероятности переговоры с Россией окончательно сорваны, отметил политолог Вадим Денисенко. Впрочем, по его словам, дальнейшая судьба Украины все равно во многом зависит от позиции американского президента Дональда Трампа. Именно поэтому, добавил эксперт, важно понять его логику.
Владимир Путин
Как говорит Денисенко, Трамп убежден, что в войне виноваты обе стороны, правда, каждая по-своему. При этом эксперт считает, что Вашингтон не будет принуждать Украину отдать территорию РФ.
Кроме того, политолог предположил, что соглашение о недрах предусматривает продление военно-технической помощи со стороны США, а это очень важно сейчас.
По его словам, проигрыш в этих переговорах – это победа Пекина в геополитической битве за Европу. А именно это главная война мира, как бы это неприятно ни было для Украины. Политолог добавил, что победа в переговорах – это создание зоны свободной торговли США, ЕС, а в будущем еще Япония, Южная Корея, Австралия и Британия.
Также США готовятся к переговорам с Китаем. Они, считает политолог, с определенной долей вероятности станут прологом к следующему раунду переговоров по украинской войне. И этот раунд, по мнению Денисенко, наступит в конце 2025-начале 2026 года.
По его словам, Трамп оставил себе 5-7 дней для попытки переломить позицию Путина, несмотря на сверхнизкую вероятность такого сценария, все же минимальное окно возможностей есть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США признали свою беспомощность в вопросе прекращения войны в Украине.
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