Путин поставил на карту все: когда придет критический момент в войне

С большой долей вероятности переговоры с Россией окончательно сорваны, отметил политолог Вадим Денисенко. Впрочем, по его словам, дальнейшая судьба Украины все равно во многом зависит от позиции американского президента Дональда Трампа. Именно поэтому, добавил эксперт, важно понять его логику.

Владимир Путин

Как говорит Денисенко, Трамп убежден, что в войне виноваты обе стороны, правда, каждая по-своему. При этом эксперт считает, что Вашингтон не будет принуждать Украину отдать территорию РФ.

"При этом россияне не получили и не получат никакой уступки, потому что не подписали перемирие. Санкции будут действовать, и я не исключаю, что они будут усиливаться. Параллельно страны Персидского залива начали игру на понижение цены на нефть и расширение своего экспорта. Это главное следствие торговых войн, которые начали Трамп", — подчеркнул Денисенко.

Кроме того, политолог предположил, что соглашение о недрах предусматривает продление военно-технической помощи со стороны США, а это очень важно сейчас.

"Теперь практически окончательно можно говорить, что переговоры США-ЕС-Украина становятся самыми важными для нас. Сейчас только приведу цитату из этого сообщения: Трамп сейчас ведет супер сложную игру с ЕС. Тема договоренностей – обнуление пошлин и заказ в 300 млрд долларов на оружие из США. По сути – это ответ на почти зеркальные предложения из Китая", – отметил Денисенко.

По его словам, проигрыш в этих переговорах – это победа Пекина в геополитической битве за Европу. А именно это главная война мира, как бы это неприятно ни было для Украины. Политолог добавил, что победа в переговорах – это создание зоны свободной торговли США, ЕС, а в будущем еще Япония, Южная Корея, Австралия и Британия.

"Проще говоря, всего самого богатого мира. Эти переговоры продлятся несколько месяцев. Мы только на старте этого процесса. Но повторюсь – это главная геополитическая игра мира", — подчеркнул эксперт.

Также США готовятся к переговорам с Китаем. Они, считает политолог, с определенной долей вероятности станут прологом к следующему раунду переговоров по украинской войне. И этот раунд, по мнению Денисенко, наступит в конце 2025-начале 2026 года.

"Сейчас нам нужно готовиться к сверхсложному военному лету. Путин ставит на это лето, как Гитлер на вундерваффе. И, несмотря на экономические неурядицы и экономический кризис, который может наступить, если нефть будет держаться на нынешнем уровне следующие 4-6 месяцев, Путин сейчас положит многое на наступление. А нам просто нужно выйти из избирательной логики действий и риторики", – подчеркнул политолог.

По его словам, Трамп оставил себе 5-7 дней для попытки переломить позицию Путина, несмотря на сверхнизкую вероятность такого сценария, все же минимальное окно возможностей есть.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США признали свою беспомощность в вопросе прекращения войны в Украине.



