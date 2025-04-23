Путин поставил еще одну цель оккупантам до 9 мая: куда должны выйти

Российское командование поставило задачу оккупационным подразделениям выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая. Об этом говорилось и ранее и такие планы врага были известны и ранее. Но сейчас, учитывая любовь Кремля к важным датам, попытки прорыва существенно усилились. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Российские войска. Фото: из открытых источников

В тактической группе "Угледар" уточнили, что с этой целью на юге Донбасса войска РФ ведут активную подготовку к "большому наступлению".

"В течение 16-22 апреля противник существенно снизил количество штурмовых действий в зоне ответственности тактической группы "Угледар" — 106 атак, против 158 на прошлой неделе. Отчасти это связано с недавним "путинским перемирием". Но основная причина — накопление личного состава и техники оккупантов недалеко от линии боевого столкновения", — говорится в сообщении.

По информации военных, противник в три раза увеличил количество разведывательных полетов БПЛА над украинскими позициями и в 2,5 раза — количество обстрелов из артиллерии и использование управляемых авиабомб.

Кроме того, как добавили в тактической группе "Угледар", россияне не жалеют технику легкой проходимости: баги, квадроциклы и мотоциклы, на которых пытаются добраться до российских позиций с целью накопления для дальнейшего наступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — новое наступление россиян, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, уже идет в Харьковской области. Об этом в комментарии журналистке Новости. Live сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что Россия активизирует усилия на фронте, пытаясь найти уязвимые участки для прорыва, однако украинская армия держит оборону.

"Наступление уже идет. Все попытки были предусмотрены и прекращены. Враг фактически был уничтожен и продолжает уничтожаться на всех абсолютно подходах к территориям Харьковской области", – отметил глава Харьковщины.



