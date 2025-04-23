Путин поставил еще одну цель оккупантам до 9 мая: куда должны выйти

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российское командование поставило задачу оккупационным подразделениям выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая. Об этом говорилось и ранее и такие планы врага были известны и ранее. Но сейчас, учитывая любовь Кремля к важным датам, попытки прорыва существенно усилились. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".
Российские войска. Фото: из открытых источников
В тактической группе "Угледар" уточнили, что с этой целью на юге Донбасса войска РФ ведут активную подготовку к "большому наступлению".
По информации военных, противник в три раза увеличил количество разведывательных полетов БПЛА над украинскими позициями и в 2,5 раза — количество обстрелов из артиллерии и использование управляемых авиабомб.
Кроме того, как добавили в тактической группе "Угледар", россияне не жалеют технику легкой проходимости: баги, квадроциклы и мотоциклы, на которых пытаются добраться до российских позиций с целью накопления для дальнейшего наступления.
Читайте также на портале "Комментарии" — новое наступление россиян, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, уже идет в Харьковской области. Об этом в комментарии журналистке Новости. Live сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что Россия активизирует усилия на фронте, пытаясь найти уязвимые участки для прорыва, однако украинская армия держит оборону.
Новости