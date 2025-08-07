Путин после заявлений о переговорах отдал новый циничный приказ по Украине: детали

На Купянском и Лиманском направлениях продолжаются интенсивные боевые действия. Причина тому – стратегическая важность этих населенных пунктов для логистики. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

Фото: из открытых источников

"Контролировать Донецкую и Луганскую области без Купянская и Лимана — с точки зрения оставшейся еще с советских времен логистики — глупо. Россиянам придется строить новые пути поставки. А эти два города — критически важные узлы, которые они стремятся захватить", — пояснил он.

Впрочем, по словам эксперта, несмотря на жестокие бои, главный фокус окупантов сейчас направлен на Покровск и Константиновку, ведь именно эти города должны стать стартовыми точками для дальнейшего наступления РФ на Славянск и Краматорск.

Крамаров также отметил, что стратегическая цель врага не изменилась – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

"Даже нынешние переговоры — это, скорее, иллюзия. Луганскую область, к сожалению, они уже контролируют полностью. А в Донецкой — ситуация для них сложная. Чтобы перейти к следующей фазе войны — захват Славянская и Краматорская — они должны взять Покровск и Константиновку. Эти города являются плацдармом для будущего продвижения".

По данным украинских военных, командование РФ приказало захватить Покровск до 1 сентября. Враг не только штурмует город, но и применяет психологические методы — сбрасывает с дронов пропагандистские листовки с призывами местных выдавать позиции ВСУ.



