Путин после визита в Китай начал новый этап войны против Украины: что там произошло

Российский диктатор Владимир Путин по возвращении из Китая, где провел встречу с Си Цзиньпином, начал новый этап войны против Украины. Недавно Москва совершила самую большую воздушную атаку с начала полномасштабного вторжения.

Визит Путина в Китай (фото из открытых источников)

The Times напоминает, что во время очередной атаки РФ в воскресенье было повреждено правительственное здание в Киеве. Это стало первым случаем за более трех лет войны, когда подобный объект потерпел поражение. Сторонники так называемой "жесткой линии" уже давно призвали Кремль избивать по "центрам принятия решений" в Украине. Сам Путин также не раз озвучивал такие намерения.

Пока остается неизвестным, было ли здание Кабмина поражено ракетой, дроном или обломками, однако сам факт этого удара можно рассматривать как сигнал о новой фазе войны.

"Хотя Путин никогда не страдал от сомнений в себе, по возвращении из Пекина, где он заявил, что отношения России с Китаем находятся на 'беспрецедентно высоком уровне', его характерная самоуверенность заметно возросла", – говорится в материале.

В публикации напоминают, что в Пекине Путин вместе с Си Цзиньпином и северокорейским диктатором Ким Чен Ином присутствовал на масштабном военном параде. Это впервые с начала Холодной войны, когда лидеры этих трех стран собрались вместе. Аналитики обращают внимание, что место Путина справа от Си было показательным и неслучайным.

"В пятницу на вопрос о том, получит ли Восток или Запад глобальное преимущество в будущем, Путин ответил, что мир будет 'многополярным', что означает разделение мира на отдельные сферы влияния. Это давно является целью Кремля. В отличие от первых месяцев второго срока президента Трампа, Кремль даже не пытается притворяться, что заинтересован Tim

Издание также отмечает, что в отличие от Северной Кореи Китай не отправлял свои войска на войну, однако поддержал Россию дипломатично и не присоединился к западным санкциям. На прошлой неделе в Кремле сообщили о предварительной договоренности с КНР о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 8 сентября Россия снова нанесла удар по Киевской области с помощью беспилотников, повлекшие взрывы, которые слышали местные жители. Как сообщает 24 Канал, со ссылкой на "Новости.Live", под массированной атакой оказалась Трипольская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). В то же время, в нескольких населенных пунктах, находящихся поблизости, а также в отдельных районах Киева, наблюдались перебои с электроснабжением.

Киевская областная военная администрация (ОВА) подтвердила, что в регионе работают силы противовоздушной обороны, активно перехватывая вражеские дроны. Как отмечено в сообщении администрации, жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения тревоги и не делать фотографии или видеозаписи работы ПВО, чтобы не подвергать опасности наших защитников.