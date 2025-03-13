Путин после продолжительного молчания ответил на предложение США: чего боится диктатор

Российский правитель Владимир Путин наконец-то выразил свою реакцию на предложение США о временном прекращении боевых действий на 30 дней. Путин заявил, что Россия готова согласиться с этим, но с несколькими существенными замечаниями. Такая информация была распространена российскими пропагандистскими СМИ.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Путин, со свойственной ему циничной манерой, "поблагодарил" Дональда Трампа за "внимание к ситуации в Украине". Однако он уточнил, что РФ готова к перемирию только в том случае, если это приведет к долгосрочному миру и решению причин так называемого кризиса.

"Мы за прекращение боевых действий, но есть нюансы, в частности, относительно Курской области", – сказал он.

В то же время, диктатор прямо признал, что опасается, что в течение 30 дней перемирия Украина может укрепить свои позиции и подготовиться к дальнейшим боевым действиям.

Кроме того, Путин заявил, что российская армия якобы продолжает наступление почти по всем направлениям, и поэтому ему не понятно, как будет выглядеть ситуация на линии фронта при прекращении огня.

Особое внимание Путин обратил на трудности, связанные с контролем за исполнением соглашения о перемирии, отметив, что обеспечить верификацию и контроль на длинном фронте в 2000 км является "очень сложной" задачей.

Завершив речь, российский лидер не исключил возможности телефонного разговора с Трампом для дальнейшего обсуждения идеи перемирия.

Портал "Комментарии" писал, что переговоры между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии принесли неожиданно положительные результаты, а позиция Вашингтона сместилась в сторону поддержки Киева. Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.