Путин послал сигнал Трампу: Украина ждет ответа от президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него были контакты с российским диктатором Владимиром Путиным, в частности, по вопросу войны в Украине. Вскоре, 11 февраля, Россия совершила очередную ракетную атаку по Украине, которую у Зеленского восприняли как сигнал от Путина к Трампу.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новую ракетную атаку России и указал, что это очередной случай, показывающий подлинный интерес российского диктатора.

"Ракеты от России – это подтверждение того, что путина интересует исключительно война", – отметил Ермак.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал российскую атаку неуважением к президенту США и ожидает, что Дональд Трамп сильно отреагирует на действия России.

"Комбинированная атака россиян – путин демонстрирует неуважение к озвученным сигналам команды президента США Дональда Трампа. Нужен сильный ответ на такие действия", – указывает Коваленко.

11 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики, после чего была объявлена воздушная тревога по всей Украине. Россия нанесла удары крылатыми ракетами по Полтавской области, где раздались звуки взрывов. В Минэнерго сообщили, что очередная атака проходит на украинскую инфраструктуру, в том числе газовую.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, что Путин хочет "продать" Трампу на переговорах об окончании войны в Украине. В Кремле никогда на переговорах не предлагают что-либо реальное.