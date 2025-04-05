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Путин послал сигнал Трампу о продолжении войны в Украине

Владимир Путин показал Дональду Трампу, что не хочет кончать войну в Украине.

сегодня, 21:21
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Автор:
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Slava Kot

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на ракетный удар России по Кривому Рогу и заявило, что это сигнал Москвы к Вашингтону, который отвергает перемирие президента США Дональда Трампа и указывающий на желание российского диктатора Владимира Путина продолжать войну в Украине.

Путин послал сигнал Трампу о продолжении войны в Украине

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

МИД Украины опубликовало заявление об убийстве россиянами в Кривом Роге 18 человек, среди которых оказалось также 9 детей. Всего во время российского удара по Кривому Рогу пострадали более 60 человек. Украинское министерство отметило, что "категорически отвергает российскую ложь" об ударе по Кривому Рогу, как атаке по военным целям в Украине.

"Факты с места совершения преступления свидетельствуют об отсутствии каких-либо военных целей. Целью России был целенаправленный террор против гражданских людей. Этот удар является очередным военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права", — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, украинское ведомство считает, что таким образом Путин послал сигнал Трампу о желании продолжать войну в Украине, несмотря на попытки США добиться перемирия в переговорах с Россией.

"Это сигнал Москвы Вашингтону о том, что Путин будет продолжать войну и убивать украинцев, пока не почувствует другой уровень давления и силы. Украина была и является преданной мирным усилиям и сделала конкретные шаги на пути к миру, в отличие от России, которая продолжает тянуть время и совершать зверства", — сообщили в МИД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскритиковал США из-за слабости в реакции на российский удар по Кривому Рогу. По его словам, замалчивание российских преступлений только усиляет желание Путина продолжать войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как в России попытались оправдать удар по Кривому Рогу.



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Источник: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-shchodo-vbivstva-rosiyanami-u-krivomu-rozi-18-lyudej-sered-yakih-9-ditej
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