Путин послал сигнал Трампу о продолжении войны в Украине

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Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на ракетный удар России по Кривому Рогу и заявило, что это сигнал Москвы к Вашингтону, который отвергает перемирие президента США Дональда Трампа и указывающий на желание российского диктатора Владимира Путина продолжать войну в Украине.
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
МИД Украины опубликовало заявление об убийстве россиянами в Кривом Роге 18 человек, среди которых оказалось также 9 детей. Всего во время российского удара по Кривому Рогу пострадали более 60 человек. Украинское министерство отметило, что "категорически отвергает российскую ложь" об ударе по Кривому Рогу, как атаке по военным целям в Украине.
Кроме того, украинское ведомство считает, что таким образом Путин послал сигнал Трампу о желании продолжать войну в Украине, несмотря на попытки США добиться перемирия в переговорах с Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскритиковал США из-за слабости в реакции на российский удар по Кривому Рогу. По его словам, замалчивание российских преступлений только усиляет желание Путина продолжать войну в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, как в России попытались оправдать удар по Кривому Рогу.
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