Путин послал сигнал Трампу: о чем свидетельствуют баллистические удары РФ по Кривому Рогу и Киеву

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Клименко Елена
Киев снова пережил комбинированный ракетный удар от армии Путина 6 апреля. В результате атаки пострадали Дарницкий, Оболонский и Соломенский районы, есть один погибший и трое раненых.
Фото: из открытых источников
По словам военного эксперта Игоря Романенко, эти обстрелы свидетельствуют о том, что Путин активно использует свое время, пытаясь отсрочить прекращение боевых действий в Украине, к чему, вероятно, подталкивают его США.
Эксперт добавляет, что у Путина достаточно ресурсов для реализации своих планов. В начале мирных переговоров Россия отвергла предложение США о перемирии и предложила собственные условия относительно взаимного прекращения атак на энергетические объекты и установления мира на море. Однако Путин не собирался выполнять эти условия и продолжил обстрелы с помощью дронов. Молчание США только укрепило его позиции.
Как уже писали "Комментарии", согласно информации, предоставленной Минобороны страны-агрессора России, ракетная атака на Киев 6 апреля была направлена на "центральную артиллерийскую базу ВСУ" и якобы занимающиеся производством беспилотников предприятия оборонно-промышленного комплекса.
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