Путин послал сигнал Трампу: о чем свидетельствуют баллистические удары РФ по Кривому Рогу и Киеву

Киев снова пережил комбинированный ракетный удар от армии Путина 6 апреля. В результате атаки пострадали Дарницкий, Оболонский и Соломенский районы, есть один погибший и трое раненых.

Фото: из открытых источников

По словам военного эксперта Игоря Романенко, эти обстрелы свидетельствуют о том, что Путин активно использует свое время, пытаясь отсрочить прекращение боевых действий в Украине, к чему, вероятно, подталкивают его США.

"Российский лидер пытается затянуть процесс и вводит в заблуждение США, утверждая, что не атакует энергетические и инфраструктурные объекты в Украине. Важно понимать, что прекращение боевых действий, перемирие и мир — это три связанных этапа. Без первого невозможно достичь ни второго, ни третьего", — разъясняет Романенко.

Эксперт добавляет, что у Путина достаточно ресурсов для реализации своих планов. В начале мирных переговоров Россия отвергла предложение США о перемирии и предложила собственные условия относительно взаимного прекращения атак на энергетические объекты и установления мира на море. Однако Путин не собирался выполнять эти условия и продолжил обстрелы с помощью дронов. Молчание США только укрепило его позиции.

"Я считаю, что последние удары по Кривому Рогу и Киеву — это попытка давления на Украину, чтобы она была готова к более гибким позициям в переговорах. Путин пытается влиять на наших граждан и политическое руководство. Кривой Рог — родной город президента Украины, поэтому Россия пытается нанести удары именно по нему. Киев, как главный центр принятия решений стратегическую авиацию, ракеты "Калибр", баллистические ракеты и дроны", — заключает эксперт.

Как уже писали "Комментарии", согласно информации, предоставленной Минобороны страны-агрессора России, ракетная атака на Киев 6 апреля была направлена на "центральную артиллерийскую базу ВСУ" и якобы занимающиеся производством беспилотников предприятия оборонно-промышленного комплекса.