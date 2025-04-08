logo

BTC/USD

74884.07

ETH/USD

1455.36

LTC/USD

64.58

USD/UAH

41.35

EUR/UAH

45.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин послал сигнал Трампу: о чем свидетельствуют баллистические удары РФ по Кривому Рогу и Киеву
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин послал сигнал Трампу: о чем свидетельствуют баллистические удары РФ по Кривому Рогу и Киеву

Игорь Романенко объяснил, зачем Путин атаковал баллистикой Кривой Рог и Киев

сегодня, 10:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Киев снова пережил комбинированный ракетный удар от армии Путина 6 апреля. В результате атаки пострадали Дарницкий, Оболонский и Соломенский районы, есть один погибший и трое раненых.

Путин послал сигнал Трампу: о чем свидетельствуют баллистические удары РФ по Кривому Рогу и Киеву

Фото: из открытых источников

По словам военного эксперта Игоря Романенко, эти обстрелы свидетельствуют о том, что Путин активно использует свое время, пытаясь отсрочить прекращение боевых действий в Украине, к чему, вероятно, подталкивают его США.

"Российский лидер пытается затянуть процесс и вводит в заблуждение США, утверждая, что не атакует энергетические и инфраструктурные объекты в Украине. Важно понимать, что прекращение боевых действий, перемирие и мир — это три связанных этапа. Без первого невозможно достичь ни второго, ни третьего", — разъясняет Романенко.

Эксперт добавляет, что у Путина достаточно ресурсов для реализации своих планов. В начале мирных переговоров Россия отвергла предложение США о перемирии и предложила собственные условия относительно взаимного прекращения атак на энергетические объекты и установления мира на море. Однако Путин не собирался выполнять эти условия и продолжил обстрелы с помощью дронов. Молчание США только укрепило его позиции.

"Я считаю, что последние удары по Кривому Рогу и Киеву — это попытка давления на Украину, чтобы она была готова к более гибким позициям в переговорах. Путин пытается влиять на наших граждан и политическое руководство. Кривой Рог — родной город президента Украины, поэтому Россия пытается нанести удары именно по нему. Киев, как главный центр принятия решений стратегическую авиацию, ракеты "Калибр", баллистические ракеты и дроны", — заключает эксперт.

Как уже писали "Комментарии", согласно информации, предоставленной Минобороны страны-агрессора России, ракетная атака на Киев 6 апреля была направлена на "центральную артиллерийскую базу ВСУ" и якобы занимающиеся производством беспилотников предприятия оборонно-промышленного комплекса.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/exclusive/udary-balistykoiu-po-kyyevu-ta-kryvomu-rozi-navishcho-tse-putinu-ta-do-choho-tut-tramp-2802896.html
Теги:

Новости

Все новости