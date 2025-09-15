Президент США Трамп назвал ошибкой атаку российских дронов на Польшу, что является подтверждением несостоятельности Вашингтона признать свою стратегическую ошибку в оценке режима Путина, его преступной природы и захватнических целей. Признание того, что россияне совершили умышленную атаку, нацелив ее в частности на территорию базирования американских военных. Такое мнение высказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, что констатация этих фактов потребовала бы мгновенного ответа, еще и учитывая, что российская "эскалация" — термин, использованный госсекретарем США Рубио, — касается не только Польши, восточного фланга НАТО в целом, но и непосредственно Америки. Россия продемонстрировала, что даже присутствие американских военных в Польше не мешает ей атаковать членов Альянса и создавать угрозу американским частям.

"Путин послал четкий месседж: к агрессии против членов НАТО готов. А готов ли отвечать Трамп? Нет, не готов. Российская дроновая атака поставила под вопрос исполнение обязательства Трампа сохранить присутствие американских военных на территории Польши, к чему он обязался в разговоре с президентом Каролем Навроцким в Белом доме 3 сентября. Это объясняет решительные заявления и действия польского правительства, лично премьера Туска и вице-премьера Сикорского", – отметил нардеп.

Николай Княжицкий говорит, что ключевым является то, что сегодня только украинская армия готова к противостоянию в войне с использованием дронов, роботов и искусственного интеллекта. Как сказал генерал Келлог: в производстве и применении дронов украинские военные опередили Пентагон. Это еще одно подтверждение того, что Украина защищает не только собственную независимость, но всю Европу и НАТО.

