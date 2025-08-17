Путин пошел на территориальные уступки: Виткофф раскрыл детали

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что во время встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, российский диктатор пошел на уступки, в том числе по обмену территориями.
Стив Виткофф. Фото: Reuters
Как сообщает CNN, Стив Виткофф заявил о прогрессе в вопросе войны в Украине, в частности, по территориальному вопросу. Спецпредставитель президента США отказался назвать детали, однако указал, что Кремль видит обмен территориями не в административных пределах областей, как ранее требовал Путин, а по линии фронта. Однако это касается только некоторых регионов.
По его словам, этот вопрос будет обсуждаться между Зеленским и Трампом во время их встречи в Белом доме, которая запланирована на 18 августа.
Также Виткофф добавил, что "уступки, на которые согласилась Россия, состоят в том, чтобы не захватывать всю Украину полностью".
Напомним, что американские СМИ со ссылкой на чиновников осведомленных о переговорах Путина и Трампа указывали, что Кремль предложил обмен территориями, который предусматривает полный выход Украины из Донецкой области, а Россия оставит незначительные земли в Херсонской и Сумской областях. Относительно Запорожской и Херсонской областей Путин предлагал заморозить ситуацию на линии фронта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о большом прогрессе войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о готовности обсудить территориальные вопросы с Путиным.