Путин пошел на территориальные уступки: Виткофф раскрыл детали
НОВОСТИ

Путин пошел на территориальные уступки: Виткофф раскрыл детали

Стив Виткофф заявил, что Путин пошел на уступки по пяти регионам Украины.

17 августа 2025, 17:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что во время встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, российский диктатор пошел на уступки, в том числе по обмену территориями.

Путин пошел на территориальные уступки: Виткофф раскрыл детали

Стив Виткофф. Фото: Reuters

Как сообщает CNN, Стив Виткофф заявил о прогрессе в вопросе войны в Украине, в частности, по территориальному вопросу. Спецпредставитель президента США отказался назвать детали, однако указал, что Кремль видит обмен территориями не в административных пределах областей, как ранее требовал Путин, а по линии фронта. Однако это касается только некоторых регионов.

"Россияне пошли на некоторые уступки за столом переговоров по всем пяти этим регионам. Это было значительно. И это не значит, что этого достаточно. Дело заключалось в том, что мы начали видеть определенную умеренность в том, как они думают о достижении окончательного мирного соглашения", – сказал Виткофф.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться между Зеленским и Трампом во время их встречи в Белом доме, которая запланирована на 18 августа.

"Надеемся, что мы сможем разобраться и принять некоторые решения прямо там", – сказал Виткофф.

Также Виткофф добавил, что "уступки, на которые согласилась Россия, состоят в том, чтобы не захватывать всю Украину полностью".

Напомним, что американские СМИ со ссылкой на чиновников осведомленных о переговорах Путина и Трампа указывали, что Кремль предложил обмен территориями, который предусматривает полный выход Украины из Донецкой области, а Россия оставит незначительные земли в Херсонской и Сумской областях. Относительно Запорожской и Херсонской областей Путин предлагал заморозить ситуацию на линии фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о большом прогрессе войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о готовности обсудить территориальные вопросы с Путиным.



Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-putin-zelensky-ukraine-news-08-17-25
