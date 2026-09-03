Путин пошел на новую страшную манипуляцию по отношению к Украине: диктатора жестоко разгромили за ложь

Заявления российского диктатора Владимира Путина о готовности Москвы к дипломатическому урегулированию войны не имеют ничего общего с реальными действиями России. Кремль продолжает боевые действия и одновременно пытается убедить мир в своем стремлении к переговорам. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк , комментируя последние высказывания Путина.

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Глава Кремля ранее заявил, что РФ якобы намеренно не наносит удары по представителям украинского руководства, поскольку Москве нужны люди, с которыми в будущем можно будет вести переговоры по завершению войны.

Однако Подоляк отмечает, что подобные заявления являются лишь информационным прикрытием. Реальное поведение РФ, по его словам, демонстрирует обратное – Москва не готова прекращать войну .

"Нет никакого желания к дипломатическому решению. И я бы, честно говоря, советовал не обращать внимания на эти фразы. Россия постоянно говорит: "Мы готовы к дипломатическому, мирному урегулированию", но продолжает: "Мы не остановим войну"", — подчеркнул Подоляк.

По словам представителя ОП, именно продолжение боевых действий лучше демонстрирует истинные намерения Кремля. Публичная риторика о возможных переговорах противоречит тому, что российская армия продолжает атаки против Украины .

Накануне Путин также заявил, что Москве якобы нужны "некие люди в Украине", с которыми РФ могла бы обсуждать мирное урегулирование. В то же время, российский диктатор продолжает отвергать фактическое прекращение войны.

В Офисе президента отмечают: оценивать готовность Кремля к миру необходимо не по словам российского руководства, а по его конкретным действиям.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь прибег к традиционным тезисам кремлевской пропаганды, выдвинув безосновательные обвинения в адрес Украины и заявив о якобы распространении в стране "нацистской идеологии". Об этом глава российского МИД заявил во время выступления на лектории в рамках Восточного экономического форума.