Путин порвет мирный план Трампа на куски: какие цели у кремлевского диктатора

Так называемый "мирный план" Дональда Трампа, новоизбранного президента США, предусматривает установление демаркационной линии протяженностью 1300 километров, включая часть Курской области, об этом в эфире Радио Свобода сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Владимир Путин

При этом, по его мнению, замораживание конфликта на фронте, прежде всего, выгодно для США.

"Объясню, в чем состоит план Трампа: демаркационная линия – 1300 км, 1300 км – это с учетом территории Курской области. Соответственно, этот план не выгоден Российской Федерации. 900 км – протяженность украинско-российского фронта, 300 км – это расстояние по границе между Сумской и Харьковской областью. 100 км – это территория контролируемых районов Курской области. Поэтому вряд ли Путин согласится на подобный план реализации сценария Трампа", — считает эксперт.

Снегирев считает, что именно это могло побудить РФ к активизации контратак в Курской области с целью вытеснения Вооруженных Сил Украины. Эксперт указывает, что российская армия достигает определенных тактических успехов вдоль линии фронта, поэтому маловероятно, что план Трампа отвечает интересам Москвы, которая стремится к дальнейшему продвижению вглубь украинской территории.

При этом Снегирев также отметил, что в случае принятия этого плана, Украина фактически признает потерю около 20% своей территории, что неприемлемо. По словам аналитика, США могут усилить политическое и экономическое давление на Украину, учитывая, что украинская оборона в значительной степени зависит от поддержки со стороны западных партнеров, в том числе США как ключевого союзника.

"В случае реализации плана Трампа, а уже начался так называемый "прогрев" мнений... на Украину будут осуществляться военно-политическое, экономическое давление. Силы обороны Украины, к сожалению, на 80% зависят от внешнего фактора. США — здесь ключевой партнер. Соответственно, США будут использовать именно этот рычаг влияния на украинскую сторону", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о ключевых целях Путина на фронте в РФ.



