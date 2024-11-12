Путин порвет мирный план Трампа на куски: какие цели у кремлевского диктатора

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Ткачик Олеся
Так называемый "мирный план" Дональда Трампа, новоизбранного президента США, предусматривает установление демаркационной линии протяженностью 1300 километров, включая часть Курской области, об этом в эфире Радио Свобода сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Владимир Путин
При этом, по его мнению, замораживание конфликта на фронте, прежде всего, выгодно для США.
Снегирев считает, что именно это могло побудить РФ к активизации контратак в Курской области с целью вытеснения Вооруженных Сил Украины. Эксперт указывает, что российская армия достигает определенных тактических успехов вдоль линии фронта, поэтому маловероятно, что план Трампа отвечает интересам Москвы, которая стремится к дальнейшему продвижению вглубь украинской территории.
При этом Снегирев также отметил, что в случае принятия этого плана, Украина фактически признает потерю около 20% своей территории, что неприемлемо. По словам аналитика, США могут усилить политическое и экономическое давление на Украину, учитывая, что украинская оборона в значительной степени зависит от поддержки со стороны западных партнеров, в том числе США как ключевого союзника.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о ключевых целях Путина на фронте в РФ.
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