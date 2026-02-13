Путин пополнил свой список страшных преступлений: раскрыты страшные детали смертельного удара

Вечером 12 февраля российские войска произвели обстрел жилого сектора в Краматорске Донецкой области, направив удары непосредственно по частному дому, где проживала семья из пяти человек. В результате атаки погибли трое детей.

По информации пресс-службы Донецкой областной прокуратуры, "жилой сектор оказался в зоне поражения, и прямое попадание средства поражения в частный дом привело к смерти двух 19-летних юношей и их 8-летнего брата".

Кроме этого, серьезные травмы получили 43-летняя мать погибших и 65-летняя старушка. У пострадавших зафиксировали минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга, ушибы грудной клетки и позвоночника, травмы рук, а также контузию.

Позже глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко уточнил, что в результате обстрела частного сектора погибли четыре человека. Кроме трех братьев, жертвой стал мужчина 1962 года рождения.

Напомним, что в ночь на 11 февраля российская армия применила ударный беспилотник против частного сектора города Богодухов в Харьковской области. Дрон попал в дом, в результате чего погибли трое детей и их отец. Среди погибших были двое годовалых мальчиков-близнецов и их годовалая сестренка. Мать детей, которая находится на 35-й неделе беременности, выжила, но находится под наблюдением медиков — врачи борются за ее жизнь и жизнь нерожденного ребенка.

