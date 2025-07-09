Путин понимает, что "игра окончена": когда возможны реальные мирные переговоры

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Дональд Трамп объявил о возобновлении поставок оружия в Украину, к тому же, вооружение будет больше. Американский лидер подчеркнул, что на Украину активно нападают и нужно дать возможность защищаться. Это заставило Кремль нервничать. Такое мнение высказал политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, было еще несколько важных моментов.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Трамп очень зол непосредственно на Путина за постоянную ложь, за наглость обманывать его доверие, за то, что заставляет выглядеть слабым и не способным влиять на ситуацию в глазах мировых лидеров, и хочет наказать виновного с помощью Украины.
По его словам, Путин будет пытаться выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Уже говорят о новом раунде переговоров, о желании Москвы искать компромиссы и работать над мирным соглашением. Однако, как отмечает военный, все понимают, что это ложь.
Сазонов убежден, что Украина не должна дать Путину шанс скрыться – нужно брать инициативу в свои руки. Соглашаться на переговоры с ключевыми фигурами и с заранее обозначенными реальными условиями. Соглашаться на прекращение огня, но сроком не менее месяца или вообще без срока окончания.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде думают о возможности сбивать российские дроны.