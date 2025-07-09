Путин понимает, что "игра окончена": когда возможны реальные мирные переговоры

Президент Дональд Трамп объявил о возобновлении поставок оружия в Украину, к тому же, вооружение будет больше. Американский лидер подчеркнул, что на Украину активно нападают и нужно дать возможность защищаться. Это заставило Кремль нервничать. Такое мнение высказал политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, было еще несколько важных моментов.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Трамп очень зол непосредственно на Путина за постоянную ложь, за наглость обманывать его доверие, за то, что заставляет выглядеть слабым и не способным влиять на ситуацию в глазах мировых лидеров, и хочет наказать виновного с помощью Украины.

"Что характерно, еще до вспышки Трампа Европа тоже начала выходить из состояния коматоза. И от осторожности и предложений договориться переходит к пониманию — говорить сейчас не о чем... Нужно бить и бить сильно. Такое решение. И в этот момент до Путина вдруг доходит, что игра окончена. В смысле, его блеф не работает, уговаривать капризного дедушку больше никто не будет. Будут бить толпой. И союзники напрягаются, потому что под одновременную раздачу от США и ЕС не хочет попадать даже Китай”, – отметил Сазонов.

По его словам, Путин будет пытаться выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Уже говорят о новом раунде переговоров, о желании Москвы искать компромиссы и работать над мирным соглашением. Однако, как отмечает военный, все понимают, что это ложь.

Сазонов убежден, что Украина не должна дать Путину шанс скрыться – нужно брать инициативу в свои руки. Соглашаться на переговоры с ключевыми фигурами и с заранее обозначенными реальными условиями. Соглашаться на прекращение огня, но сроком не менее месяца или вообще без срока окончания.

"Мы же понимаем, что реально никаких целей "СВО" не достигнуто. И запас прочности пусть на небольшой срок в России есть. Следовательно, переговоры сейчас невозможны — Россия может только имитировать процесс. Поэтому ставим максимально жесткие условия публично. И после ожидаемого отказа — начинаем душить. При полной поддержке США и ЕС. А осенью поговорим", — отметил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде думают о возможности сбивать российские дроны.



