Украина и Совет Европы 25 июня подпишут соглашение о создании специализированного трибунала для расследования преступления агрессии России, сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Евгения Кравчук на своей странице в Facebook 24 июня.

Фото: 24 Канал

Она также подчеркнула, что 24 июня состоится внеочередное заседание Комитета министров Совета Европы, на котором планируется принятие решения о подписании этого соглашения.

"Сегодня должно состояться внеочередное заседание Комитета министров Совета Европы. Ожидаем важное решение — предоставление полномочий генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе подписать соглашение с Украиной о создании Специального трибунала по преступлению агрессии. Завтра же станет действительно историческим событием, если то, что раньше сдастся вместе с тем, что раньше сдастся вместе с тем, что раньше сдастся вместе с тем, что раньше сдастся вместе. Советом Европы шагнет к привлечению России к ответственности", — подчеркнула Кравчук/

Ранее эксперты в Гааге разъясняли ключевые юридические аспекты проекта спецтрибунала в рамках модели Совета Европы. Основой станет международное соглашение между Украиной и Советом Европы, которое создаст независимый правосудный орган для рассмотрения дел против политического и военного руководства России, ответственного за развязывание войны.

В июле 2022 года тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что специальный трибунал – это фактически единственная возможность привлечь высших руководителей России к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Путин снова заявил, что украинцы и россияне один народ, продолжая навязывать устаревший имперский нарратив. Однако, по словам Игоря Попова, аналитика из центра "Объединенная Украина", такие утверждения — не что иное, как попытка оправдать проваленные надежды на установление пророссийского правительства в Киеве.