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Путин получил щедрые "подарки" от Трампа за его первые 100 дней президентства

Президент США постепенно идет на уступки российскому диктатору

1 мая 2025, 12:25
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Клименко Елена

Первые 100 дней второго президентского срока Дональда Трампа, по оценке The New York Times, стали фактически подарком для Владимира Путина. Бывший спецпредставитель США по Украине и экс-посол в НАТО Курт Волкер в комментарии 24 Канала пояснил, что ряд решений и действий Трампа способствовали именно Кремлю, а не Киеву.

Путин получил щедрые "подарки" от Трампа за его первые 100 дней президентства

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

В частности, по словам Волкера, Трамп пытался заставить Украину согласиться на мгновенное прекращение огня, что предполагало давление на президента Зеленского. В результате на 11 дней США остановили военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными — что Путин сразу использовал в своих интересах.

Еще одной уступкой России стало фактическое обсуждение письменного обязательства США не расширять НАТО за счет Украины. Это, по словам Волкера, является стратегической выгодой для Путина, которую тот получил без платы.

Пока что администрация Трампа пытается влиять на ход конфликта дипломатическими инструментами, однако Путин, по всей видимости, продолжает добавлять новые требования и демонстрирует отсутствие реальной заинтересованности в мире. У Трампа это вызывает разочарование. По словам Волкера, президент США уже признает, что действия Кремля — это манипуляции, а не искреннее намерение завершить войну.

Портал "Комментарии" уже писал, что специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф вызвал обеспокоенность среди представителей Белого дома из-за нетрадиционных методов ведения переговоров с Кремлем. Как сообщает New York Post, он фактически выступает неформальным "послом" Трампа при российском диктаторе Владимире Путине, в то же время занимаясь вопросами Ближнего Востока.



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Источник: https://24tv.ua/zakinchennya-viyni-ukrayini-yaki-vimogi-kiyeva-yak-putin-rozcharovuye_n2810818#2%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9,%20%D1%8F%D0%BA%D1%89%D
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