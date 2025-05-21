Путин получил право безгранично атаковать Украину: озвучен тревожный прогноз

Президент США Дональд Трамп фактически предоставил российскому диктатору Владимиру Путину "свободную руку" по вопросу продолжения войны против Украины, утверждает военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, Трамп лишил российское руководство каких-либо временных ограничений как по организации переговоров, так и по их подготовке. По словам эксперта, американский политик четко дал понять, что не будет препятствовать действиям Москвы: не будет давления, новых санкций или сдерживающих механизмов.

Как отмечает Жданов, РФ активно готовится к масштабному летнему наступлению. Речь идет об обострении ситуации на фронтах, в частности, в Покровском, Новопавловском, Торецком и Лиманском направлениях. Эти действия направлены на формирование плацдармов для дальнейшего наступления — как на Донетчине, так и севернее Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, фиксируется активизация вражеских действий вблизи Сумской области, что может свидетельствовать об открытии второго фронта по истощению украинских сил.

С политической точки зрения президент Зеленский уже озвучил свою позицию. Однако, как считает эксперт, главная задача сейчас – дипломатическое усиление сотрудничества с ЕС. Ключевой приоритет – сохранение санкционного давления на Россию и поиск новых источников поставок вооружений. Ведь уже в июле завершаются основные поставки военной техники, предоставленной администрацией Байдена. Дальнейшее обеспечение ВСУ будет зависеть от долгосрочных контрактов, пока предусматривающих лишь ограниченные объемы поставок.

Жданов подчеркивает, что США, несмотря на позицию Трампа, остаются производителем оружия, заказанного на 2026–2027 годы. Но в условиях активной фазы войны Украине нужно уже сейчас новое военное подкрепление.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский прилагает усилия, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа, выбрав осторожный и покладистый тон в общении. Впрочем, по данным The Wall Street Journal, эта стратегия пока не приносит ожидаемых результатов.