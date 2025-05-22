Путин положил глаз еще на две области Украины: стало известно о реальности угрозы

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Клименко Елена
Во время переговоров в Стамбуле российская сторона открыто высказывала претензии на новые украинские территории — Харьковщину и Сумщину. Российский политконсультант и галерист Марат Гельман прокомментировал, насколько реальны эти угрозы.
Фото: из открытых источников
Гельман считает, что у Кремля нет достаточного ресурса для широкомасштабного наступления. По его словам, Путин рассчитывает на постепенное истощение ВСУ, однако Украина уже интегрировалась в западное пространство, а европейские государства — в частности Германия, Франция, Польша и Великобритания — твердо стоят на ее стороне.
Эксперт также отметил, что ситуация осложняется тем, что украинцы возлагали определенные надежды на Дональда Трампа как посредника в вопросе завершения войны. Однако последние события заставили многих задуматься, насколько обоснованными были эти надежды.
Он также добавил, что содержание разговора между Трампом и Путиным на самом деле может оставаться неизвестным.
Портал "Комментарии" писал, что новое правительство Германии придерживается мнения, что Европа должна перестать действовать осторожно в вопросах санкций против России. Как заявил глава администрации канцлера Торстен Фрей в интервью Reuters, пора принимать решительные шаги — в частности, по российскому газу и урану.
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