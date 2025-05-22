Во время переговоров в Стамбуле российская сторона открыто высказывала претензии на новые украинские территории — Харьковщину и Сумщину. Российский политконсультант и галерист Марат Гельман прокомментировал, насколько реальны эти угрозы.

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Гельман считает, что у Кремля нет достаточного ресурса для широкомасштабного наступления. По его словам, Путин рассчитывает на постепенное истощение ВСУ, однако Украина уже интегрировалась в западное пространство, а европейские государства — в частности Германия, Франция, Польша и Великобритания — твердо стоят на ее стороне.

Эксперт также отметил, что ситуация осложняется тем, что украинцы возлагали определенные надежды на Дональда Трампа как посредника в вопросе завершения войны. Однако последние события заставили многих задуматься, насколько обоснованными были эти надежды.

"Сейчас, когда стало очевидно, что ожидания были бесполезными, можно трезво посмотреть на ситуацию. Все надеялись, что Трамп сможет давить на Путина — это выглядело как простое решение. Но оказалось, что это была только вера, без реальных оснований", — отметил Гельман.

Он также добавил, что содержание разговора между Трампом и Путиным на самом деле может оставаться неизвестным.

"Нам озвучили только часть. Вполне вероятно, что остальные переговоры были о чем-то совсем другом", — подытожил он.

Портал "Комментарии" писал, что новое правительство Германии придерживается мнения, что Европа должна перестать действовать осторожно в вопросах санкций против России. Как заявил глава администрации канцлера Торстен Фрей в интервью Reuters, пора принимать решительные шаги — в частности, по российскому газу и урану.