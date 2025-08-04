Путин полностью оккупирует всю Украину: раскрыто настоящее намерение Кремля

В сентябре в Беларуси запланированы совместные российско-белорусские учения под названием "Запад - 2025", которые могут стать угрозой не только для Украины, но и для всего Европейского континента. По словам доктора исторических наук Юрия Фельштинского, это не просто маневры — это возможный повод для реализации планов Кремля по дальнейшей экспансии.

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Эксперт обратил внимание на снимки из Гомеля, где видны бронетранспортеры с кустарными противодронными дугами и опознавательными знаками российских оккупационных сил, свидетельствующих об активной подготовке техники к боевым действиям.

писали "Комментарии", Украина считает Турцию наиболее приемлемой страной для проведения потенциальных многосторонних переговоров с участием лидеров Украины, США, России и Турции. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Нариман Джелял.