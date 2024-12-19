Путин подвел итоги деятельности украинских «офисников» в России

Телефонные мошенники из Украины (колл-центры и офисы – ред.) выманили у россиян более 250 миллиардов рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил российский диктатор Владимир Путин.

Путин. Фото: ТАСС

По его словам, это данные "по всей банковской системе".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на очередной пресс-конференции российский диктатор Владимир Путин назвал войну "движухой", и сказал, что застой экономики был до войны.

"Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно – нам скучно. Застой. Хочется "движухи". Как только начинается "движуха", все свистит у виска, и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. .Ужас. Но ужас, но не ужас-ужас-ужас. Все измеряется экономикой", – заявил устаревший российский диктатор.

Он также оговорился, сказав, что российская армия не "освобождает", как они привыкли утверждать, а забирает территории у Украины. Затем он исправился.

Также "Комментарии" писали, как кремлевский диктатор Владимир Путин во время прямой линии с народом России рассказал о так называемых приоритетных целях для ударов по Украине.

При этом он не исключил, что российские ракеты могут ударить по "центрам принятия решений", но не будут тратить ракеты на мошеннические центры, выманивающие деньги у россиян.

"У нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и центры принятия решений. На вот эти колл-центры мы боезапасы не будем тратить — ни к чему", — сказал Путин.

При этом кремлевский диктатор сообщил, что Россия готова вести с Киевом переговоры о мире. Как заявил диктатор, для этого в Украине должны учитываться "реалии на земле". Он также добавил, что переговоры должны проводиться на базе так называемых стамбульских договоренностей.