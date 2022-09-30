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Путин подписал договоры об аннексии украинских территорий

На 219 российских вторжениях в Украину Путин подписал договор об аннексии украинских областей.

сегодня, 16:32
Автор:

Slava Kot
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Присоединение новых территорий – это право, которое вытекает из общего прошлого, – сказал президент России Владимир Путин. В Москве проходит церемония включения в состав России четырех оккупированных украинских областей: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Путин подписал договоры об аннексии украинских территорий

Путин подписал договоры об аннексии украинских территорий. Фото с открытых источников

Вчера, 29 сентября, поздно ночью вышел указ Владимира Путина о признании независимыми территориями Херсонской и Запорожской области. Еще ранее президент России признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Теперь Путин новым указом хочет присоединить эти территории к России. Президент Российской Федерации подписал договоры об аннексии украинских территорий. Это он сделал по результатам фиктивных референдумов, проведенных Россией на оккупированных территориях.

Сами референдумы не признают ни украинские власти, ни страны ЕС, ни США. Военные РФ на оккупированных территориях озвучили результаты, по которым якобы проголосовало более 87% людей в Херсонской области за ее вхождение в состав Российской Федерации. В других областях процент тех, кто якобы поддержал присоединение Украины к РФ еще больше.

Россия повторила шаг, сделанный в 2014 году, когда незаконно оккупировала Крым. После чего провела референдум и аннексировала его.

Из-за таких фиктивных решений ЕС, Великобритания и США уже заявили о введении санкций против организаторов референдума.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила , что будет всеми силами помогать в борьбе против Путина.

"Комментарии" сообщали, что 29 сентября российский президент своим указом признал независимость Запорожской и Харьковской области.




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