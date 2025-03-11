Путин подложил свинью Трампу: что на самом деле планирует российский диктатор

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не готов к компромиссам и планирует продолжать войну против Украины, если его условия не выполнят.

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Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на оценки западных представителей безопасности. Отмечается, что президент России Владимир Путин не намерен идти на компромисс по требованиям земли, миротворцев и нейтралитета Украины на каких-либо мирных переговорах, что усложняет усилия президента Дональда Трампа по достижению надежного урегулирования.

"Путин выдвинул намеренно "максималистические" требования накануне переговоров о прекращении войны, которые, как он знает, вероятно, будут неприемлемы для украинцев и других европейцев, по словам силовиков", — пишет издание.

Российский диктатор готов продолжать борьбу, если он не достигнет своих целей. Об этом заявили официальные лица, пожелавшие не называть их имени, обсуждая вопросы, которые не были обнародованы.

Следует отметить, что президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что Путин стремится к завершению войны.

Напомним, что после ночного массированного ракетного удара по Украине, как писал портал "Комментарии", Трамп заявил, что Путин настроен в конце войны. И добавил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной. На вопрос, верит ли он российскому президенту после ночного удара по Украине, Трамп ответил утвердительно.

“Я верю, мы хотим иметь дело с Россией. Хотя они ужасно бомбят Украину сейчас… Я нахожу труднее иметь дело с Украиной, честно говоря, и у них нет карт”, — сказал Трамп.



