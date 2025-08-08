Путин подготовил страшную ловушку Трампа и Украины: о чем идет речь

Согласие Кремля на мирные переговоры — не искренний жест, а очередная стратегия затягивания времени, считает бывший посол Украины в США, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый. В интервью Radio NV дипломат отметил, что Россия не меняет свою тактику, а лишь "имитирует конструктивность".

Фото: из открытых источников

"Если подытожить в общем, как я все это воспринимаю, эти все маневры — есть такая пословица украинская: "Снова за рыбу деньги". То есть, по сути, ничего кардинально не изменилось. И, к большому сожалению, наоборот — расставлены еще и серьезные ловушки для нас. Помахали этой "морковью" Украины, но есть очень много "но", — заметил Чалый.

Он напомнил, что Россия уже давно обнародовала свой меморандум с условиями прекращения боевых действий, и эти требования, скорее всего, не претерпели изменений. При этом, по мнению дипломата, Москва сознательно демонстрирует готовность к переговорам во избежание новых санкций и сохранить контакт с Дональдом Трампом.

"Россия делает просто имитацию. Они понимают, что давление может быть, и они сыграли в эту информационную игру. Почему россияне поняли сейчас, что для них эта пауза прекращения огня пока не критична? Я думаю, что они понимают, что еще можно тянуть время. Эти новости, что уже встреча с Трампом произойдет" отметил эксперт.

По словам Чалого, Россия продолжает настаивать на территориальных уступках со стороны Украины как на "базовом" условии, но в то же время может временно отступить в некоторых вопросах, не критически важных с точки зрения американского понимания ситуации.

"Где они пошли на шаг назад? Я делаю предположение, что это в вопросах, в которых американцы не очень понимают, что эти вопросы невозможно в Украине реализовать, имплементировать. К примеру, это вопрос нейтралитета… официальный язык русский друга и т.д.", — сказал дипломат.

Отдельно он отметил возможной ловушке, когда Соединенные Штаты в роли посредника будут давить на Киев с целью принятия политических решений, которые не имеют общественной поддержки в Украине и не смогут быть приняты парламентом.

