Путин подготовил Киеву ловушку с капитуляцией: при чем здесь переговоры в Стамбуле

Угроза усиления санкций, а главное – усиление поставок оружия Украине заставили кремлевского диктатора Владимира Путина нервничать и реагировать быстро. Так прокомментировала ночную пресс-конференцию диктатора эксперт по международным вопросам Максим Несвитайлов.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, Путин сенсационно предлагает провести прямые переговоры без каких-либо условий, впрочем, ни словом не оговорился о прекращении огня.

Несвитайлов считает, что Украине не стоит соглашаться с предложением Путина по двум причинам. Во-первых, предложение Путина свидетельствует о том, что он действительно испугался новых санкций и усиления давления. Но все предыдущие переговоры, которые проходили в Саудовской Аравии, свидетельствуют о том, что они были нужны РФ, чтобы затянуть время и вести их на своих условиях.

"А если прекращения огня не будет и начнутся дополнительные санкции и поставки оружия Украине, то это можно буйно назвать срывом переговоров и угрожать выйти из процесса. Короче говоря, они зайдут в сильной позиции, а мы в слабой. По моему мнению, переговоры могут начаться только после полного прекращения огня или после введения в РФ дополнительных санкций и решений по усилению поддержки Украины", — отметил эксперт.

Во-вторых, Путин своим предложением предлагает легитимизацию так называемых стамбульских соглашений. Диктатор предлагает возобновить переговоры, прекращенные в 2022 году. То есть, говорит эксперт, он хочет начать не с нуля, а с того места, на котором все заглохло почти три года назад.

"Банально, он стремится легализовать этот миф о "парафированных стамбульских договоренностях" и будет давить, чтобы они были основой. А то, что там было предложено – это капитуляция Украины, поэтому это их вполне устраивает", — отметил политолог.

По его мнению, новый переговорный процесс должен начаться с самого начала и желательно в другом месте, чтобы даже символической связи не было.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле.



