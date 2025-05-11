Путин подготовил Киеву ловушку с капитуляцией: при чем здесь переговоры в Стамбуле

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Ткачик Олеся
Угроза усиления санкций, а главное – усиление поставок оружия Украине заставили кремлевского диктатора Владимира Путина нервничать и реагировать быстро. Так прокомментировала ночную пресс-конференцию диктатора эксперт по международным вопросам Максим Несвитайлов.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, Путин сенсационно предлагает провести прямые переговоры без каких-либо условий, впрочем, ни словом не оговорился о прекращении огня.
Несвитайлов считает, что Украине не стоит соглашаться с предложением Путина по двум причинам. Во-первых, предложение Путина свидетельствует о том, что он действительно испугался новых санкций и усиления давления. Но все предыдущие переговоры, которые проходили в Саудовской Аравии, свидетельствуют о том, что они были нужны РФ, чтобы затянуть время и вести их на своих условиях.
Во-вторых, Путин своим предложением предлагает легитимизацию так называемых стамбульских соглашений. Диктатор предлагает возобновить переговоры, прекращенные в 2022 году. То есть, говорит эксперт, он хочет начать не с нуля, а с того места, на котором все заглохло почти три года назад.
По его мнению, новый переговорный процесс должен начаться с самого начала и желательно в другом месте, чтобы даже символической связи не было.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле.
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