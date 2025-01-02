Путин по-пацански «поздравил» Зеленского с Новым годом: подробности

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Ткачик Олеся
В новогоднюю ночь вражеский "шахед" прилетел на Банковую. Как отметил военный Юрий Касьянов, нет никаких сомнений, что он целился в Офис президента Владимира Зеленского.
Шахеды
Касьянов считает, что Зеленский зря в 2023 году отказался от украинских дронов, ударивших по Кремлю.
По его словам, есть логическое объяснение тому, что сейчас происходит. Дело в том, говорит Касьянов, что нет никакой государственной политики в области дронов. Он добавил, что большинство беспилотников по качеству и эффективности не отличаются от 120 мм мин Укроборонпрома. Проблема в том, добавляет военный, что не с кого спросить, некого наказать, снять, уволить, расстрелять, потому что "свободный рынок".
При этом известно, что нардеп Марьяна Безуглая сообщила о том, что вражеский дрон в новогоднюю ночь сумел обойти систему ПВО и почти попал в Офис президента. По ее мнению, это является следствием системных, задавненных проблем с военным управлением в ВСУ: когда людей из мобильных огневых групп перенаправили в пехоту, количество групп уменьшили, а эшелонированную систему ПВО в Киеве до сих пор не построили.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военный Игорь Луценко считает, что 2025 год будет прорывным для Украины. В частности, по его мнению, именно в этом году точно появятся дроны, которые смогут перехватывать Шахеды.
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