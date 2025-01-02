Путин по-пацански «поздравил» Зеленского с Новым годом: подробности

В новогоднюю ночь вражеский "шахед" прилетел на Банковую. Как отметил военный Юрий Касьянов, нет никаких сомнений, что он целился в Офис президента Владимира Зеленского.

Шахеды

"Это такой новогодний подарок от президента президенту и способ давления по-пацански, чтобы унизить и подавить оппонента", — отметил военный.

Касьянов считает, что Зеленский зря в 2023 году отказался от украинских дронов, ударивших по Кремлю.

"Мог бы тогда наоборот, могли посмеяться, пригрозить кулаком, и обещать продолжение банкета. Мы тогда были в силе, а теперь везде отступаем, каждый день шахеды летают над всей Украиной, и теперь уже добрались до Банковой", — отметил Касьянов.

По его словам, есть логическое объяснение тому, что сейчас происходит. Дело в том, говорит Касьянов, что нет никакой государственной политики в области дронов. Он добавил, что большинство беспилотников по качеству и эффективности не отличаются от 120 мм мин Укроборонпрома. Проблема в том, добавляет военный, что не с кого спросить, некого наказать, снять, уволить, расстрелять, потому что "свободный рынок".

"Зато есть новогодняя тысяча, на которую можно было бы построить два завода по производству украинских шахедов или один завод по производству дронов-перехватчиков. Однако кому они нужны? Ведь скоро мир и выборы", – добавил военный.

При этом известно, что нардеп Марьяна Безуглая сообщила о том, что вражеский дрон в новогоднюю ночь сумел обойти систему ПВО и почти попал в Офис президента. По ее мнению, это является следствием системных, задавненных проблем с военным управлением в ВСУ: когда людей из мобильных огневых групп перенаправили в пехоту, количество групп уменьшили, а эшелонированную систему ПВО в Киеве до сих пор не построили.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военный Игорь Луценко считает, что 2025 год будет прорывным для Украины. В частности, по его мнению, именно в этом году точно появятся дроны, которые смогут перехватывать Шахеды.



