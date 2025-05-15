Путин плюнул в лицо своим друзьям: какой шанс открывается для Украины после Стамбула

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин прекращать войну не хочет, это уже ясно. Задача Украины на этом этапе – подтолкнуть президента США Дональда Трампа присоединиться к новым санкциям вместо фразы "мы исходим из мирных переговоров". Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик, блогер Карл Волох.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Он добавляет вообще если идти на переговоры только имея гарантированный результат, шанса достичь чего-то важного у вас не будет никогда. Каждую ситуацию нужно отрабатывать по максимуму даже против всех шансов.
Читайте на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский будет находиться в Турции с министром иностранных дел Андреем Сибигой, главой Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителями.
Также в составе делегации будут заместители Ермака Игорь Жовква и Игорь Брусило.
В то же время пока неизвестно, будут ли они участвовать в переговорах с российской делегацией в Стамбуле.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил о готовности прибыть на переговоры Украины и России в Турцию. Американский лидер отметил, что он готов отправиться на переговоры воюющих стран "если это будет уместно".
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