Путин плюнул в лицо своим друзьям: какой шанс открывается для Украины после Стамбула

Российский диктатор Владимир Путин прекращать войну не хочет, это уже ясно. Задача Украины на этом этапе – подтолкнуть президента США Дональда Трампа присоединиться к новым санкциям вместо фразы "мы исходим из мирных переговоров". Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик, блогер Карл Волох.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"По состоянию на сегодняшний день Путин своим отказом объявить 30-дневное прекращение огня и неприездом в Стамбул плюнул в лицо своим почти друзьям Ла Сильвы, Трампу и Эрдогану. Гарантирует ли это поддержку Трампа и двух других? Нет, конечно. Но позиция наша, пока плешивый тешит свое эго, улучшилась", – отметил Карл Волох.

Он добавляет вообще если идти на переговоры только имея гарантированный результат, шанса достичь чего-то важного у вас не будет никогда. Каждую ситуацию нужно отрабатывать по максимуму даже против всех шансов.

Читайте на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский будет находиться в Турции с министром иностранных дел Андреем Сибигой, главой Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителями.

Также в составе делегации будут заместители Ермака Игорь Жовква и Игорь Брусило.

В то же время пока неизвестно, будут ли они участвовать в переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил о готовности прибыть на переговоры Украины и России в Турцию. Американский лидер отметил, что он готов отправиться на переговоры воюющих стран "если это будет уместно".

"Я бы отправился в Турцию в пятницу, если это будет уместно, на переговоры Украины и России", — заявил Дональд Трамп.



