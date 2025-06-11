logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин планирует захватить Одессу: названа серьезная угроза для стран Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин планирует захватить Одессу: названа серьезная угроза для стран Европы

Глава украинского государства обратился к странам Юго-Восточной Европы с призывом к единству

сегодня, 19:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский во время состоявшегося 11 июня в Одессе саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" предостерег европейских партнеров от стратегической ошибки — потери Украины и Молдовы. По его словам, такая потеря лишь усугубит аппетиты России, которая уже готовится к новой фазе агрессии.

Путин планирует захватить Одессу: названа серьезная угроза для стран Европы

Фото: скриншот

Зеленский подчеркнул, что Кремль планирует наступление на Одессу, чтобы впоследствии пробиться к границам с Молдовой и Румынией. Это откроет России путь к еще более глубокому вмешательству в юго-восточную Европу.

"Если Европа позволит Москве победить в Молдове — это станет сигналом для Путина, что можно и дальше расширять зону влияния, уничтожая суверенитет, ресурсы и идентичность других стран региона", — заявил Зеленский.

Глава государства напомнил, что Россия годами дестабилизировала Молдову, искусственно удерживая ее в кризисе, разжигала хаос на Балканах и пыталась манипулировать общественным мнением в Румынии. Эти действия — часть общей стратегии Кремля по расколу Европы.

Зеленский подчеркнул, что РФ не воспринимает Украину как независимое государство — для него это только территория с ресурсами и военным потенциалом для дальнейших агрессивных кампаний.

"Мы все в регионе имеем дело с единственным источником разрушения — путинским режимом. Пора объединиться вокруг общих приоритетов: сильной обороны, настоящего единства и развития. Путин не стремится к завершению войны — он живет этой агрессией и пытается доминировать не только в Украине, но и среди своих союзников", — подчеркнул он.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на то, что Россия недавно усилила массированные атаки по Украине, президент США Дональд Трамп остается на своем – его отношение к российскому лидеру Владимиру Путину фактически не изменилось.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости