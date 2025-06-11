Путин планирует захватить Одессу: названа серьезная угроза для стран Европы

Президент Украины Владимир Зеленский во время состоявшегося 11 июня в Одессе саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" предостерег европейских партнеров от стратегической ошибки — потери Украины и Молдовы. По его словам, такая потеря лишь усугубит аппетиты России, которая уже готовится к новой фазе агрессии.

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Зеленский подчеркнул, что Кремль планирует наступление на Одессу, чтобы впоследствии пробиться к границам с Молдовой и Румынией. Это откроет России путь к еще более глубокому вмешательству в юго-восточную Европу.

"Если Европа позволит Москве победить в Молдове — это станет сигналом для Путина, что можно и дальше расширять зону влияния, уничтожая суверенитет, ресурсы и идентичность других стран региона", — заявил Зеленский.

Глава государства напомнил, что Россия годами дестабилизировала Молдову, искусственно удерживая ее в кризисе, разжигала хаос на Балканах и пыталась манипулировать общественным мнением в Румынии. Эти действия — часть общей стратегии Кремля по расколу Европы.

Зеленский подчеркнул, что РФ не воспринимает Украину как независимое государство — для него это только территория с ресурсами и военным потенциалом для дальнейших агрессивных кампаний.

"Мы все в регионе имеем дело с единственным источником разрушения — путинским режимом. Пора объединиться вокруг общих приоритетов: сильной обороны, настоящего единства и развития. Путин не стремится к завершению войны — он живет этой агрессией и пытается доминировать не только в Украине, но и среди своих союзников", — подчеркнул он.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на то, что Россия недавно усилила массированные атаки по Украине, президент США Дональд Трамп остается на своем – его отношение к российскому лидеру Владимиру Путину фактически не изменилось.