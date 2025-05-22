Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков по время брифинга Владимир Путин планирует посетить оккупированные Донецк и Луганск.

Владимир Путин

"Такие планы есть постоянно. Со временем они будут осуществлены, и мы будем также вас информировать. Конечно, это наши регионы, российские", — нагло заявил Песков.

При этом спикер диктатора подчеркнул, что Путин регулярно посещает российские регионы.

Как добавил Песков, якобы "Донецкая и Луганская народные республики" не являются исключением.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле Путин очень боится за свою жизнь и старается не выезжать из своей резиденции. Он даже опасался ехать в Стамбул на встречу с Владимиром Зеленским. Его охрана даже рассматривала вариант, что на Путина может быть осуществлено покушение во время его выступления.

Даже в РФ признают, что Путин может стать мишенью для покушения. Причина – его опасные ядерные игры, в частности продвижение системы "Орешник". Источники ФСБ подтверждают, что угроза настолько серьезна, что уже начались масштабные проверки. в окружении Путина нарастает недовольство. Влиятельные лица, включая военных, боятся последствий реализации ядерных планов президента. Они считают, что такой риск может обернуться катастрофой для России, включая удары по Москве.

По данным ФСБ, первая группа подозреваемых – это представители российской элиты. Они обеспокоены тем, что действия Путина ведут страну к изоляции и хаосу. Эти люди рассматривают вариант устранения диктатора как единственный способ спасти собственное состояние и избежать разрушений.

Вторая возможная угроза поступает от радикальных групп. Ультраправые, включая неонацистов, обвиняют Путина в провалах на фронте и неспособности "освободить" территории, например Курскую область. Именно они пытались организовать покушение летом. Сейчас эти группировки активизировались снова.



