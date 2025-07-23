Путин перешел к смертоносной стратегии: чего ждать украинцам

Интенсивность ракетных и авиаударов России по Украине будет расти, и это связано не только с политическими решениями, но и техническими возможностями агрессора. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев, являющийся единственным депутатом, голосовавшим против аннексии Крыма. Он подчеркнул, что количество атак напрямую зависит от объемов производства ракет и дронов в России. По его словам, раньше производили меньше, поэтому и ударов было меньше, сейчас производство выросло – соответственно, возросла и интенсивность обстрелов.

Фото: 24 Канал

Пономарев также отметил, что Россия придерживается тактики последовательных атак на разные города: в один день бомбят один город, в другой – другой. Это стратегия, которая помогает обойти системы противовоздушной обороны, распределяя силы и ресурсы по разным направлениям. Такой подход, по мнению политика, будет сохраняться и дальше.

В то же время, депутат не считает, что российские атаки намеренно направлены на гражданское население. По его словам, в Кремле просто безразлично относятся к человеческим жертвам среди мирных жителей. Попадание в жилые дома, по мнению Пономарева, имеет дополнительный психологический эффект устрашения. Однако основная цель не в запугивании, а в том, чтобы посеять в украинском военно-политическом руководстве чувство безнадежности сопротивления. Россия стремится показать, что у нее преимущество в ресурсах и выиграть войну в длительной перспективе – нереально. Параллельно агрессор рассчитывает, что со временем усталость населения Украины приведет к давлению на руководство страны с целью прекращения конфликта.

Таким образом, интенсивность ударов России – это не только политическое решение, но и результат увеличения производства военной техники, а также часть стратегии, направленной на ослабление Украины из-за военного и психологического давления.

Как уже писали "Комментарии", бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг резкой критике молниеносное принятие закона, ослабляющего независимость НАБУ и САП. В сообщении на Facebook от 22 июля он назвал это политическим спектаклем, не имеющим ничего общего со справедливостью.