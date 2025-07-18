Путин паникует, союзники не помогут: стало известно о реальном влиянии ультиматума Трампа

Аналитик и директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в комментарии YouTube-канала РБК-Украина признался, что у Кремля сейчас нет четкой реакции на ультиматум США. По его словам, Владимир Путин, как правило, тактик, а не стратег, и сейчас нет конкретного плана действий.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

В настоящее время Москва ищет консультации у ключевых покупателей российской нефти — Китая, Индии и Турции. Эти страны оказались в сложной ситуации из-за возможных санкций, которые могут существенно усложнить их сотрудничество с Россией.

"Очевидно, что первая тройка — это Китай, Индия и Турция. Это те страны, которые больше всего закупают российскую нефть", — пояснил Самусь.

При этом президент Турции Реджеп Эрдоган, вероятно, потребует существенных скидок — 50% или больше — поскольку понимает, что "кровавая" российская нефть может вызвать проблемы в отношениях с США. Индия уже сигнализировала, что не имеет проблем с поставщиками и не ожидает дефицита — на рынке есть новые игроки, которые скоро выйдут на него.

Что касается Китая, Самусь отмечает, что Пекин находится в дипломатическом балансе. С одной стороны, поддержка России может ослабить влияние США, а с другой – риск потери доступа к европейским рынкам остается значительным.

Эксперт предупредил, что США могут ввести санкции против стран, продолжающих покупать нефть из РФ, и такие обсуждения уже продолжаются на международном уровне. По его оценке, это произойдет до 2 сентября.

Сам советует странам, которые все еще покупают российскую нефть, срочно искать альтернативные поставки, чтобы обезопасить себя от экономических рисков в последующие осенне-зимние месяцы.

Как уже писали "Комментарии", в течение последних двух ночей кафиры значительно сократили количество атак с участием смешанного флота дронов — Shahed - 136, Гербера и Пародии. По словам военно-политического эксперта Александра Коваленко, это указывает на накопление резервов.