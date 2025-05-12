Путин паникует: почему диктатор не приедет в Стамбул на переговоры с Зеленским

Украинский блогер и аналитик Роман Шрайк прокомментировал последние дипломатические сигналы по поводу вероятного проведения переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. По его мнению, российский президент Владимир Путин не намерен ехать на личную встречу с Владимиром Зеленским и не готов к завершению войны.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Шрайк отмечает, что реальные переговоры возможны только тогда, когда в Кремле будет понимание, что война проиграна, а не тогда, когда Россия еще рассчитывает на стратегический успех.

"Пока он не готов. Он считает, что на фронте у него есть перспективы, экономика РФ держится, а финансы не спели финальные романсы. Так о чем с ним сейчас говорить? О печенегов-половцах?", — заявил Шрайк.

По его мнению, Кремль хочет сделать вид, что переговоры проходят, послав в Стамбул своих представителей — "ездовых кошек", которые повторяли бы старые нарративы о "денацификации" и "демилитаризации", чтобы симитировать дипломатический процесс.

"Это был бы еще один поток бессмысленной есть** нины, но еще раз дали бы повод Трампу не реагировать на игнор Путиным предложения о прекращении огня", — добавил он.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский пытается сломать этот сценарий и пригласил лично Владимира Путина на переговоры, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Ожидается, что Путин проигнорирует это приглашение, что подтвердит его неготовность к мирному процессу.

Как уже писали "Комментарии", решительность и сплоченность западных лидеров в стремлении покончить с войной в Украине вызывают у Кремля серьезную обеспокоенность. Именно это, по словам народного депутата Украины Александра Мережко, больше всего пугает российского диктатора Владимира Путина. Хотя глава РФ и не намерен останавливать агрессию, ультимативная позиция Запада ставит его в затруднительное дипломатическое положение.