Путин панически требует контроля над Донбассом: названа настоящая цель РФ

Российский диктатор Владимир Путин настолько обеспокоился упоминанием о передаче Украине "Томагавков", что это уже стало для него источником тревог. Вместе с тем, пытаясь прогрессировать по Донбассу, он тестирует, насколько мировые лидеры и сама Украина готовы на диалог и компромиссы, заявил в комментарии УНИАН председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Фото: из открытых источников

"На самом деле, Путина достаточно сильно испугал даже сам разговор о передаче Украине "Томагавков"", — отметил он.

По мнению Тимочка, сейчас Путин стремится выяснить, насколько готовы другие стороны идти на уступки или какие условия они согласятся.

"Кроме того, вспоминаем, что даже так называемое СВО он обосновывал тем, что они идут в Украину за народ Донбасса. Кроме этого неоднократно уже озвучивал... что он претендует на Донецкую область", — пояснил председатель Совета резервистов.

Тимочко подчеркнул, что Путину трудно уйти от своей базовой риторики: ему грозит, что переговоры, если дойдут до финальной стадии, могут стать симметрией слабости.

"Поскольку он боится, что его в России за это могут потом сбросить... поэтому Путин обычно пытается все это подать... как сильную позицию, мол, я базовое хочу, а базовое — это Донецкая область. ... думаю, скорее всего это такая проба того, насколько с ним готовы договариваться или не готовы договариваться мировые лидеры — Украина — Украина.

