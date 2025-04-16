Путин озвучил Белому дому предложения по завершению войны в Украине

По информации американских СМИ, спецпредставитель кремлевского диктатора Кирилл Дмитриев, находясь в США, передал российское предложение о прекращении огня. Его суть состоит в том, говорит политолог Владимир Фесенко, что Москва готова остановить боевые действия, если линия разграничения будет проходить по административным границам пяти регионов: Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма.

Владимир Путин

По словам эксперта, эту идею впервые озвучил Владимир Путин еще год назад во время Глобального саммита мира, и сейчас она повторяется.

Как говорит политолог, Россия пытается подходить к мирному процессу со своей логикой: сначала бизнес, потом война. Вероятно, Кремль делает лично выгодные коммерческие предложения Трампу и Стиву Виткоффу. И уже потом – переходит к политике, предположил Фесенко.

В то же время официальная позиция Госдепартамента США состоит в том, что первоочередным является полное прекращение огня, а уже потом – обсуждение других вопросов. Таким образом, в приоритетах сторон возникает четкая разница: для России главное – бизнес, для США – мир. А посредине – Дональд Трамп, который, по слухам, склоняется к подходу Виткоффа, но публично своей позиции до сих пор не озвучил.

Фесенко отметил, что Трамп, вероятно, понимает: если он поддержит только бизнес-предложения, не имея гарантий результата, это может привести к затягиванию войны и превратиться в его личное поражение.

"Вот в чем сложность для Трампа: Виткофф уже готов, а Трамп – нет. Марко Рубио, Кит Келлог и, возможно, другие политики считают, что односторонние уступки Кремлю сейчас неприемлемы – это будет выглядеть как поражение США", — отметил Фесенко.

Политолог также добавил, что в окружении Трампа нет единства по пути урегулирования войны в Украине. Это лишь усложняет переговорный процесс.

По его словам, Виткофф заявляет, что мы вроде бы стоим на пороге мирного соглашения. Но скорее это предел тупика, когда решение о прекращении огня может "зависнуть" на долгое время. А Россия, очевидно, вообще готова отложить этот вопрос минимум на полгода, предполагает Фесенко.

Он также отметил, что Виткофф все больше транслирует именно российскую позицию. Его заявления фактически являются повторением условий, выдвигаемых Кремлем. Таким образом, спецпредставитель вместо роли переговорщика от Трампа все больше напоминает посредника от Путина в коммуникации с американской стороной.

Именно поэтому, говорит Фесенко, не зря некоторые представители Республиканской партии уже заговорили о необходимости заменить Виткоффа, ведь он ведет слишком много параллельных переговоров – не только с Россией, но и с Ираном и урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в НАТО отказались комментировать торги по украинским территориям.



