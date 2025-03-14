Путин ответил на идею перемирия: реакция Украины

Российский диктатор Владимир Путин через два дня после оглашения идеи о 30-дневном прекращении огня ответил, выставив свои условия возможного временного перемирия. Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявления Путина и объяснил разницу в позиции Украины и России.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на платформе X прокомментировал заявления Путина относительно 30-дневного прекращения огня, выдвинутого в ходе переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии.

"Это разница. Украина сказала "да" на предложение США о прекращении огня. Потому что Украина хочет мира. Путин вместо того, чтобы сказать "да", выдвигает разные условия", — пишет Сибига.

Украинский министр отмечает, что, несмотря на заявления Путина якобы с согласованием на перемирие, российский диктатор хочет продолжить войну.

"Украина стремится к прекращению войны. Путин стремится продолжить войну. Остальные его слова — только дымовой занавес", — добавил Сибига.

Владимир Путин заявил, что "мы за прекращение боевых действий, но есть нюансы". Среди нюансов глава Кремля назвал Курскую область, а также заявил о необходимости устранения "первопричин" войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции президента США Дональда Трампа на ответ Путина о перемирии. По его словам, "все идет хорошо". Трамп выразил надежду, что Путин готов к окончанию войны, а Россия "поступит правильно". Также президент США ожидает встречи с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что в США заявили, что Украине невыгодно перемирие. Бывший советник Трампа Джон Болтон предполагает, что в таком случае Украина рискует отдать России 20% своих территорий.