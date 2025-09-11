logo

Путин отправил послание Украине и Западу: как видит Москва завершение войны

Для Украины послание Путина заключается в том, что он убежден в своем военном превосходстве

11 сентября 2025, 07:36
Усилившиеся атаки РФ показывают о новом уровне агрессии со стороны России, которая ведет полномасштабную войну против Украины уже более трех лет. При этом в своих заявлениях российский диктатор Владимир Путин дает понять, что он готов обсуждать вопрос завершения войны только на приемлемых для Кремля условиях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The New York Times".

Издание отмечает, что после резонансной встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 15 августа на Аляске, правитель РФ в основном не упоминал Украину. Но он вернулся к этому вопросу, когда выступал перед СМИ в Китае и во время своей поездки на Дальний Восток России.

В сочетании с усилившимися российскими атаками, его заявления выглядели как попытка показать, что Москва настроена диктовать условия любого завершения войны в Украине.

"Для Украины послание Путина заключается в том, что он убежден в своем военном превосходстве. Для союзников Киева в Европе предупреждение Путина заключается в том, что они будут подвергаться опасности, если реализуют свои планы по возможному развертыванию войск в Украине. Для Трампа Путин сигнализирует, что не пойдет на компромисс относительно своих основных требований, даже несмотря на то, что заявляет о готовности России к заключению соглашения", – говорится в материале.

Отмечается, что Путин верит в то, что оборона Украины может потерпеть крах. Основная позиция диктатора, как говорят неназванные лица, приближенные к Кремлю, заключается в том, что "Киев должен принять любые мирные условия, которые предлагаются сейчас, поскольку любое будущее соглашение будет хуже".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп прокомментировал вторжение БПЛА в воздушное пространство Польши дронами в ночь на 10 сентября.

"Что с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши с помощью дронов? Что ж, началось!", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.




Источник: https://www.nytimes.com/2025/09/10/world/europe/russia-ukraine-putin-trump-europe.html
