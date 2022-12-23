Путин отменил важный визит на одно из крупнейших оборонных предприятий России

Президент России Владимир Путин в последнюю минуту упразднил свой первый визит с 2019 года на Урал. Там же в городе Нижний Тагил российский диктатор должен был посетить крупнейший танковый завод РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин должен был приехать в Свердловскую область РФ, провести там заседание правления России и встретиться с работниками танкового завода "Уралвагонзавод".

Перед приездом президента России в российский город начали вводить ограничения: закрыли воздушное пространство над Нижним Тагилом, перенесли открытие праздничной елки и поставили специальные бригады на дорогах. Кроме того, работникам завода запретили перемещение в отдельные цеха предприятия.

Несмотря на такую подготовку, официальный приезд Путина не состоялся. Причины неизвестны.

"Уралвагонзавод" выполняет заказы российского министерства обороны, производит танки и другую военную технику. Из-за значительных потерь на войне работникам завода увеличили количество часов в смене. В последние месяцы на российском заводе работают 12-часовые смены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стратегический партнер России решил отменить важную встречу лидеров стран, которая за последние 20 лет была отменена только однажды из-за пандемии.

Также "Комментарии" писали о заявлении Путина, в котором российский президент упомянул об украинском народе. Это произошло во время заседания коллегии Минобороны Российской Федерации, которую созвал Владимир Путин для обобщения военных итогов 2022 и предложений на следующий 2023 год.

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