Путин открывает второй фронт на войне: каковы намерения России
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин открывает второй фронт на войне: каковы намерения России

Россия использует дроны для провокаций в Польше, чтобы заставить НАТО рассеять силы и ослабить оборону Украины.

14 сентября 2025, 17:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши может оказаться не только военным инцидентом, но и политическим сигналом Кремля. Об этом заявил немецкий политолог Герфрид Мюнклер в интервью еженедельнику Die Zeit, где указал на открытие российским диктатором Владимиром Путиным "второго фронта".

Путин открывает второй фронт на войне: каковы намерения России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Герфрид Мюнклер считает, что целью операции с атакой российскими дронами Польши было проверить способность НАТО реагировать и одновременно поставить Европу перед дилеммой, сосредоточиться на поддержке Украины или переориентировать силы на защиту восточного фланга Альянса.

По его словам, речь идет не о случайной инициативе отдельных российских военных. Мюнклер уверен, что приказ на запуск дронов на территорию Польши должен был поступить "с самого верха", то есть из Кремля. Это свидетельствует о том, что операция носила как военный, так и политический характер.

"Можно назвать это созданием Россией второго фронта", – объяснил Мюнклер.

Аналитик считает, что Москва пытается заставить НАТО передислоцировать системы противовоздушной обороны в Польшу и соседние страны, ослабив защиту Украины. Такой сценарий, по его мнению, выгоден Кремлю, поскольку заставляет Запад распылять ресурсы.

В ночь с 9 на 10 сентября вооруженные силы Польши зафиксировали массовое нарушение воздушного пространства. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш подтвердил, что над территорией страны был обнаружен 21 российский беспилотник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немцы начали бояться нападения России на НАТО после атаки дронов по Польше.

Также "Комментарии" писали, что в стране НАТО отреагировали на новый инцидент с дроном РФ, залетевшим на территорию Румынии.



