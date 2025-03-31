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Путин открыл последние карты против Зеленского: что задумал диктатор

Путин пытался подорвать доверие мира к Зеленскому: попытки российского диктатора провалились

31 марта 2025, 21:55
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Кречмаровская Наталия

На днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что в Украине нет легитимных властей, поэтому подписывать какие-либо документы не с кем. Однако мировые лидеры не разделяют мнение диктатора.

Путин открыл последние карты против Зеленского: что задумал диктатор

Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что методичка Путина о недееспособном правительстве Украины не повлияла на позицию международного сообщества. 28 марта, как напомнили в Центре, российский диктатор заявил, что "фактическая власть в Украине находится в руках националистических формирований вроде "Азова". Поэтому, по словам Путина, непонятно, с кем подписывать документы и какую силу у них есть. Диктатор объяснил, что власть в Украине изменится, а другие руководители скажут: "мы не знаем, до свидания".

"Однако попытки Кремля поднять легитимность руководства Украины оказались жалкими. В Белом доме сразу заявили, что власть в Украине определяется ее Конституцией и народом. Генсек ООН Антониу Гутерриш ответил, что "Украина имеет легитимное правительство, поэтому очевидно, что это необходимо уважать", — подчеркнули в пресс-службе.

Также отметили, что такая риторика Кремля преследует вполне очевидную цель.

"Россия не чувствует себя настолько уверенно, чтобы просто отвергнуть призыв США к дипломатическому урегулированию, но пытается сделать все, чтобы затягивать переговорный процесс", – пояснили в Центре.

Напомним, что российские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", неоднократно заявляли о намерениях, так сказать, "уволить" Одессу. Одессу вспоминал и сам российский диктатор Владимир Путин и "рупоры Кремля". Недавно кремлевские СМИ снова начали распространять заявление Путина о том, что российские войска освободят Одессу и другие территории Украины.




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Источник: https://t.me/spravdi/45840
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