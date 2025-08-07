Путин отдал своим воинам жесткий ультиматум по Покровску: в ВСУ поразили деталями

Командование российских оккупационных сил поставило задачу взять под контроль город Покровск Донецкой области до 1 сентября. Сейчас враг не только ведет активные штурмы, но и с помощью дронов распространяет пропагандистские открытки с призывами местных жителей сдавать позиции ВСУ. Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск.

Фото: 24 Канал

Украинские защитники в своем Telegram-канале опубликовали фото вражеских открыток, которые оккупанты бросали в Покровске. В них захватчики обращаются к населению с просьбой сдаваться и встречать "асвобадителей".

Из перехваченных разговоров командование РФ подтвердило цель выйти на южные окраины Покровска до 1 сентября.

Несмотря на постоянные атаки, украинские военные крепко держат оборону. Как подчеркнули в 7-м корпусе ДШУ, оборона Покровска продолжается.

Заместитель командира спецподразделения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко в комментарии 24 Канала рассказал, что российские оккупанты пытаются прорваться разными способами, в частности действуют небольшими группами и используют дезинформацию.

По словам Гвозденко, враг продвигается малыми силами или даже в одиночку, что затрудняет их обнаружение. Сначала они занимают отдельные позиции, затем туда подтягивают подкрепление.

Эта тактика, несмотря на большие потери, позволяет оккупантам постепенно продвигаться вперед. Кроме того, российские командиры вводят солдат в заблуждение, утверждая, что они идут на уже "очищенные" позиции.

