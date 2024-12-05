Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил российским оккупационным войскам захватить все территории Донецкой и Луганской областей до конца января 2025 года. Однако, несмотря на определенное ускорение наступления, враг не способен конвертировать эти "успехи" в значимые результаты, об этом в эфире 24 канала сказал заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Бои в Донецкой области

"Пока украинские войска ведут маневровую оборону в районе Курахово, в Покровске украинская армия ведет позиционную оборону, россияне там застряли. Все зависит от качества командования, координации сил, планирования и реализации тактических действий", — подчеркнул Самусь.

Он отметил, что у России нет возможности направить на Покровск дополнительные резервы. Часть войск привлечена на других участках фронта, а также на территории РФ, в том числе в Курской области.

"Покровск россияне до января не возьмут. Если сравнивать, что было весной и сейчас, оккупанты не выполнили не то чтобы стратегическую задачу, а оперативную. Все участки, которые россияне захватили, не переросли в качество, фронт не посыпался" — подытожил Самусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что захват населенного пункта Старые Терны российскими войсками вызывает беспокойство, поскольку это может позволить врагу зайти в тыл украинской группировки. По словам военного эксперта Снегирева, потеря Старых Тернов усложняет оборону ВСУ в районе Курахово. При этом он добавил, что захват Старых Тернов создает предпосылки для выхода врага в тыл украинских подразделений, обороняющих Кураховскую ТЭС. Это значительно снижает шансы украинских военных на активную оборону непосредственно в самом Курахово. Кроме того, враг демонстрирует стабильное наступление в этом направлении, добавил Снегирев.



