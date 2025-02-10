Путин освоил искусство войны лучше Запада: эксперт указала на важный нюанс

Поведение российского правителя Владимира Путина, вероятно, лучше соответствует канонам войны. Запад во время боев в Украине часто "подводят" демократические стандарты, от которых Россия свободна. Такое мнение выразила экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает портал "Комментарии".

Путин врет, и эта ложь вполне укладывается в каноны искусства войны, считает Маляр. Фото: пресс-служба Кремля

"Война – это искусство обмана. Как воюют демократии? Больше шума чем действий. Еще только идея в зародыше, еще только обсудили, еще ничего в реальности нет, но все ведущие мировые СМИ уже написали", — пояснила свою мысль экс-замминистра обороны Украины.

По ее наблюдениям, это касается и переговоров, и вооружения, и самих военных действий.

"Как воюет Путин? дезинформирует и запутывает", — констатировала Маляр.

"Комментарии" писали, что сейчас в боях на востоке Украины наблюдается относительное затишье, Россия сократила активность. Однако эта передышка может быть признаком подготовки к большой битве за Донбасс на четырех ключевых направлениях, считает военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров. Эти четыре ключевые точки — Часов Яр, Торецк, Покровск и направление южнее Покровска, юг Донецкой области, где сейчас враг будет пытаться, вероятно, выйти на административную границу Донецкой области.

По оценке военных, на начало февраля ситуация под Покровском и Мирноградом контролируемая. В то же время 7 февраля минобороны РФ заявило о "взятии Торецка под контроль", в Украине эти сообщения отвергли.

Дезинформация могла появиться по нескольким причинам, отмечали "Комментарии". Заявления российских оккупантов о якобы взятии Торецка Донецкой области могут быть связаны с внутренней конкуренцией в армии РФ. Захватчики сражаются за благосклонность начальства: кто-то, чтобы опередить соперников, поспешил с донесением, считает председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Он также отметил, что такая история не нова. На Донбассе с "успехами" россиян так уже бывало.

Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов добавил, что россиянам просто надо было "перебить" информационную повестку собственных потерь в Курской области. И они начали рассказывать собственному населению о "каком-то там контроле". Спикер ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что, конечно, в Торецке идут городские бои, и они там тяжелые, но они там идут и остаются тяжелыми "уже который месяц". И ни о каком контроле россиян над городом речь не идет.



