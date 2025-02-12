Путин остановит войну без принуждения: названа причина и когда это произойдет

В России действительно не все так хорошо на фронте, как там рассказывают, пишет в колонке для "Главреда" военный эксперт Олег Жданов. По его словам, о проблемах свидетельствует, в частности, использование ослов на фронте. Он говорит, что даже если РФ сможет собрать пехоту, то танков и другой техники для нее не хватит.

Владимир Путин

Жданов обращает внимание на то, что, по информации от западных разведок, до июня 2025 года РФ выйдет на нулевые запасы боевой техники на складах.

"Путин надувает щеки, пытаясь делать вид и убеждать Украину и весь мир в том, что все идет по плану. Он не может сказать: "Ребята, мы облажались, надо заканчивать". А вот Трампу он говорит: отдайте часть Украины – и срочно будем заканчивать", — говорит Жданов.

Поэтому, по его убеждению, российское наступление будет постепенно угасать и пойдет на убыль. А дополнительный личный состав, который сейчас готовит Россия, она будет точно точно так же, как это происходит сегодня.

"Путин станет осознавать реальность только тогда, когда Герасимов доложит ему о том, что фронт посыпался. А это может произойти летом, если боевые действия в то время будут продолжаться", — подчеркнул эксперт.

По его словам, украинской армии важно продержаться, а Украине не соглашаться на заморозку войны до лета, и тогда мы сможем увидеть кардинальные изменения в поле боя в нашу пользу.

Кстати, Жданов отмечает, что говорят о том, что Трамп уже более десяти раз общался с Путиным, и инициатором этих переговоров был именно кремлевский диктатор. Более того, в Белом доме звучит дата 24 февраля – это будет первая попытка прекратить огонь на линии фронта. Теперь, говорит Жданов, Украине очень нужно отстоять свои интересы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне привлекли на фронт ослов.



