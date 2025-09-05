logo

«Путин опписялся»: что еще написал нардеп Дмитрий Черный
«Путин опписялся»: что еще написал нардеп Дмитрий Черный

Нардеп Черный: «Путин снова испугался переговоров»

5 сентября 2025, 14:49
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Дмитрий Черный жестко высказался по поводу заявлений российского диктатора о готовности встречаться с Зеленским только в Москве.

«Путин опписялся»: что еще написал нардеп Дмитрий Черный

Заявление Дмитрия Черного про Путина

По словам Черного, все обещания Путина не имеют никакого веса и не заслуживают доверия. Он подчеркнул, что позиция Кремля демонстрирует не силу, а страх перед переговорами на нейтральной территории.

"Такого заглавия мы, к сожалению, не увидим в большинстве медиа, потому что они по неизвестным причинам повторяют только слова Путина о гарантиях безопасности. Но правда в том, что все его гарантии стоят ровно столько же, сколько и его слова – то есть ничего", – написал депутат.


«Путин опписялся»: что еще написал нардеп Дмитрий Черный - фото 2

Черный добавил, что единственное, что может "гарантировать" российский лидер, — это страх и нежелание садиться за стол переговоров в равных условиях.

Таким образом, по мнению нардепа, последние заявления Путина лишь подтверждают: Кремль боится открытого диалога, который бы разрушил его пропагандистские мифы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Львовщине разоблачили схему незаконного пересечения госграницы. Пятеро пограничников пункта пропуска "Угринов" помогли свыше 80 мужчин выехать за пределы Украины, не внося данные о пересечении в базу.
По информации ДБР, эта схема действовала с сентября 2024 по январь 2025 года. Все пятеро пограничников уже получили подозрения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

Разоблачению преступной схемы способствовали подразделения внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы совместно с подразделениями внутренней безопасности Государственной таможенной службы. Это не единственный случай. По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генпрокурора, с сентября 2025 года идет масштабная операция "Уклоняющий". Во время нее обнаружили многочисленные схемы незаконного снятия с военного учета, фиктивного бронирования и переправки мужчин за границу. В общей сложности речь идет уже о более 270 военнообязанных.



