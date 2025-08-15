Путин опоздал с торгом: стало известно, почему саммит на Аляске станет громким провалом

Политолог Виктор Небоженко прокомментировал резонансную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, назвав ее не попыткой прекратить войну на Украине, а очередным маневром Трампа, направленным на отрыв России от Китая. По мнению эксперта, бывшему американскому лидеру уже удалось всерьез подорвать связи Москвы с Европой. Но с Китаем – другая история.

Фото: из открытых источников

Как отмечает Небоженко, за годы полномасштабной войны против Украины Россия очутилась в неожиданно глубокой зависимости от Китая. Путин не смог вытянуть войну самостоятельно и был вынужден обращаться за поддержкой к таким игрокам, как Китай, Иран, а также Северная Корея. С каждым месяцем войны Кремль все больше утрачивал экономическую и политическую автономию, и теперь Москва фактически попала под контроль Пекина.

По словам политолога, сейчас у Путина почти нет шансов "отсоединиться" от китайского влияния. В то же время, он слишком поздно пытается использовать войну в Украине как разменную монету, предлагая Трампу прекращение конфликта в обмен на выход России из орбиты Китая. Но этот шаг уже неактуален и запоздал.

Небоженко считает, что настоящий выгодоприобретатель от этой встречи не США, Россия или даже Украина, а именно Китай. В случае возможного обострения конфликта между Пекином и Вашингтоном, Кремль может стать "ядерным зонтиком" для Китая, обеспечивая ему военно-стратегическую поддержку.

Портал "Комментарии" писал, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским лидером Владимиром Путиным на Аляске вызвала разные реакции в обеих столицах, сообщает Bloomberg. Несмотря на то, что оба политика не исключают новых переговоров, их видение успеха этого события существенно отличается.