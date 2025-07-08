На календаре — разгар июля, сезон активного использования бронетехники подходит к концу. Все ждали от врага масштабного прорыва, но он так и не случился. Нет активного наступления ни в Сумской, ни в Донецкой, Харьковской, Запорожской или Херсонской областях, отмечает политолог Александр Кочетков.

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По его словам, российская армия продолжает применять свою любимую тактику — атаки малыми группами, иногда на легкой технике, иногда пешком. Основная цель – захватить хоть какие-то позиции. Однако значительного прогресса нет. Более того, на отдельных направлениях, в частности в районе Сумщины, ВСУ удается даже контратаковать и оттеснять врага.

Параллельно с этим резко возросла интенсивность воздушных ударов. Россияне меняют подход: теперь они сосредотачиваются не на массированных атаках по всей стране, а на прицельном терроре отдельных городов. Это не столько стратегия ведения войны, сколько попытка психологического давления на гражданское население — она почти не влияет на ход боевых действий.

План Кремля — прорыв любой ценой, независимо от потерь — не реализуется. И хотя у Украины есть проблемы с мобилизацией, недостаток оружия и недостроенная линия обороны, ВСУ продолжают успешно сдерживать российское наступление. Пока линия фронта выдерживает.

В случае, если украинским силам удастся удержаться еще несколько месяцев, в частности, до начала холодов, наступление врага может полностью остановиться. И тогда возможен новый раунд переговоров о прекращении боевых действий.

Это может стать удобным моментом для Дональда Трампа, стремящегося сыграть роль посредника. Но его дипломатическая стратегия выглядит парадоксально: чтобы вынудить Россию идти на уступки, он предлагает ограничить помощь Украине. Такое "миротворчество" может даже принести ему Нобелевскую премию — правда, делить ее придется с Путиным, который уже обстреливает собственную Курскую область, чтобы демонстрировать жесткость.

Как уже писали "Комментарии", Украина уже не первый год ожидает крылатые ракеты Taurus от Германии. Обсуждение возможности их передачи началось еще при канцлере Олафе Шольце, а с приходом Фридриха Мерца тема вновь набрала обороты. Несмотря на затяжную паузу, вероятность снабжения ракет остается — правда, процесс может состояться в закрытом формате.