Путин окончательно потерял доступ к потоку "нефтебаксов": озвучено громкое заявление о великой победе Украины

Украина в 2026 году все больше влияет на способность России продолжать войну, и это влияние, по оценкам экспертов, уже превышает эффект от международной поддержки. Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, комментируя взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе Краснодарского края.

Он подчеркнул, что удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре носят системный характер и непосредственно отражаются на экономической основе войны РФ. По его словам, речь идет не только о сокращении добычи сырой нефти, но и серьезном падении производства нефтепродуктов.

"Мы уже снизили производство нефтепродуктов на 40%, то есть почти половина российских НПЗ уже не работает", — отметил Дикий.

Эксперт также обратил внимание на глобальный энергетический контекст, в частности, возможные политические решения в США относительно санкционной политики. Даже при потенциальном смягчении ограничений и колебаний мировых цен на нефть, ключевым фактором, по его словам, остается физическая способность РФ экспортировать ресурсы.

Он подчеркнул, что Россия пока не может полноценно реализовать экономические возможности, которые теоретически открываются из-за внешних факторов. Фактически, по оценке Дикого, используется лишь часть потенциального экспорта, что значительно уменьшает доходы российского бюджета.

Отдельно он подчеркнул роль регулярных ударов по портовой и топливной инфраструктуре РФ, которые, по его словам, продолжаются почти каждый день. Именно они формируют новую реальность экономического давления.

Дикий считает, что именно украинские дроновые и ракетные атаки фактически выполняют функцию наиболее эффективного санкционного механизма. Российская система противовоздушной обороны, по его словам, не способна полностью оградить всю критическую инфраструктуру топливного сектора.

Он подытожил, что каждый точный удар по нефтеотрасли РФ постепенно истощает финансовую базу государства, которая в значительной степени зависит от энергетических доходов.

