Война с Россией Путин окончательно поставил крест на инициативы Трампа: озвучен тревожный прогноз по перемирию
НОВОСТИ

Путин окончательно поставил крест на инициативы Трампа: озвучен тревожный прогноз по перемирию

США решили пока не вводить санкции, ожидая возможности переговоров и личной встречи между президентом Украины и главой Кремля.

22 августа 2025, 14:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Пока на международном уровне продолжаются дискуссии о возможном месте и формате встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским правителем Владимиром Путиным, Россия не прекращает атаки по украинской территории и продолжает наступательные действия на фронте. Военнослужащий ТРО ВСУ, аналитик Александр Мусиенко объяснил активность врага тем, что Кремль пытается использовать момент, пока "окно возможностей" остается открытым.

Путин окончательно поставил крест на инициативы Трампа: озвучен тревожный прогноз по перемирию

Фото: из открытых источников

"США пока не ввели новые санкции, ожидая возможности переговоров и личной встречи между Зеленским и Путиным", — отметил Мусиенко.

По его словам, конец августа можно считать условным дедлайном — тогда станет ясно, готов ли Путин к прямым контактам. Американская администрация, в том числе Дональд Трамп, хочет увидеть, как будет действовать российский лидер. Именно эти шаги окажут влияние на дальнейшие решения со стороны США.

"Та кажущаяся снисходительность Трампа, которую себе нафантазировали в Кремле, может очень быстро превратиться в гнев. Учитывая эмоциональность Трампа, это может произойти стремительно и внезапно", — предупредил Мусиенко.

Несмотря на дипломатическую активность, Россия, по мнению Мусиенко, совсем не собирается останавливать огонь.

"Россия четко дала понять, что не пойдет на прекращение огня. Вероятно, такой сигнал раздался и во время визита Зеленского в США. Даже имитируя участие в мирных переговорах Москва создает лишь иллюзию процесса, продолжая ракетные обстрелы", — заявил военный.

Мусиенко также подчеркнул, что вероятно сигналом готовности Путина к серьезным решениям станет не мирная риторика, а рост интенсивности боевых действий.

"Путин понимает, что теряет время, поэтому стремится добиться хоть каких-то успехов на поле боя. Основная цель — наступление в Донецкой области, а также давление на Украину из-за массированных ракетных и дроновых атак", — пояснил он.

Со своей стороны Украина, уничтожая военные объекты врага, формирует свою переговорную позицию — позицию силы. Как подчеркнул Мусиенко, это позволяет украинской стороне иметь "карты на руках" в предстоящих переговорах.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 22 августа российские войска осуществили мощную серию атак на Константиновку в Донецкой области, в результате чего город получил значительные разрушения и остался полностью без газоснабжения.



Источник: https://24tv.ua/dlya-rosiyi-vidkrilos-vikno-mozhlivostey-yak-kreml-formuye-pozitsiyu_n2899322
