Путин окончательно поставил крест на инициативы Трампа: озвучен тревожный прогноз по перемирию

Пока на международном уровне продолжаются дискуссии о возможном месте и формате встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским правителем Владимиром Путиным, Россия не прекращает атаки по украинской территории и продолжает наступательные действия на фронте. Военнослужащий ТРО ВСУ, аналитик Александр Мусиенко объяснил активность врага тем, что Кремль пытается использовать момент, пока "окно возможностей" остается открытым.

Фото: из открытых источников

"США пока не ввели новые санкции, ожидая возможности переговоров и личной встречи между Зеленским и Путиным", — отметил Мусиенко.

По его словам, конец августа можно считать условным дедлайном — тогда станет ясно, готов ли Путин к прямым контактам. Американская администрация, в том числе Дональд Трамп, хочет увидеть, как будет действовать российский лидер. Именно эти шаги окажут влияние на дальнейшие решения со стороны США.

"Та кажущаяся снисходительность Трампа, которую себе нафантазировали в Кремле, может очень быстро превратиться в гнев. Учитывая эмоциональность Трампа, это может произойти стремительно и внезапно", — предупредил Мусиенко.

Несмотря на дипломатическую активность, Россия, по мнению Мусиенко, совсем не собирается останавливать огонь.

"Россия четко дала понять, что не пойдет на прекращение огня. Вероятно, такой сигнал раздался и во время визита Зеленского в США. Даже имитируя участие в мирных переговорах Москва создает лишь иллюзию процесса, продолжая ракетные обстрелы", — заявил военный.

Мусиенко также подчеркнул, что вероятно сигналом готовности Путина к серьезным решениям станет не мирная риторика, а рост интенсивности боевых действий.

"Путин понимает, что теряет время, поэтому стремится добиться хоть каких-то успехов на поле боя. Основная цель — наступление в Донецкой области, а также давление на Украину из-за массированных ракетных и дроновых атак", — пояснил он.

Со своей стороны Украина, уничтожая военные объекты врага, формирует свою переговорную позицию — позицию силы. Как подчеркнул Мусиенко, это позволяет украинской стороне иметь "карты на руках" в предстоящих переговорах.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 22 августа российские войска осуществили мощную серию атак на Константиновку в Донецкой области, в результате чего город получил значительные разрушения и остался полностью без газоснабжения.